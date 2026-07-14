Tak przez lata zmieniała się Teresa Lipowska. Jej metamorfoza robi wrażenie

Są twarze, które znamy od zawsze. Ikony, które od dekad goszczą na naszych ekranach, stając się niemal członkami rodziny. Teresa Lipowska bez wątpienia należy do tego elitarnego grona, a jej rola w sercach Polaków jest nie do przecenienia. Choć dla milionów widzów na zawsze pozostanie ciepłą i opiekuńczą Barbarą Mostowiak, jej artystyczna podróż jest znacznie bogatsza i bardziej zaskakująca.

Przez ponad 75 lat aktywności zawodowej aktorka przeszła niezwykłą przemianę. Od młodej, obiecującej artystki w latach 50., przez gwiazdę komedii i filmów sensacyjnych, aż po legendę małego ekranu. Jej styl, fryzury i wizerunek ewoluowały razem z polską kinematografią, a każde zdjęcie z przeszłości to prawdziwa podróż w czasie. Zobaczcie, jak się zmieniała.

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Początki kariery Teresy Lipowskiej. Mało kto pamięta, że zaczynała jako dziecko

Choć jej nazwisko kojarzy się dziś z dojrzałością i scenicznym doświadczeniem, Teresa Lipowska swoje pierwsze kroki w świecie sztuki stawiała jako mała dziewczynka. Już w wieku dziewięciu lat zadebiutowała na deskach łódzkiego Teatru Lutnia, a jako 13-latka pojawiła się na wielkim ekranie w filmie Leonarda Buczkowskiego "Pierwszy start".

To był jednak dopiero początek. Po ukończeniu prestiżowej łódzkiej filmówki w 1957 roku jej kariera nabrała rozpędu. Związała się z warszawskimi teatrami, takimi jak Teatr Ludowy czy Teatr Syrena, a także legendarnym kabaretem "Dudek". Już wtedy udowadniała, że jej talent nie ma żadnych ograniczeń.

Ten jeden moment zdefiniował karierę Teresy Lipowskiej. Jak narodziła się legenda?

Każda wielka kariera ma swój punkt zwrotny. Moment, który na zawsze zmienia bieg wydarzeń. Dla Teresy Lipowskiej nadszedł on w 2000 roku, kiedy przyjęła rolę, która miała stać się jej artystycznym dziedzictwem.

Mowa oczywiście o postaci Barbary Mostowiak w serialu "M jak miłość". To właśnie ta rola uczyniła ją niekwestionowaną królową polskich seriali i matką narodu. Przez ponad ćwierć wieku budowała postać, która dla milionów Polaków stała się symbolem rodziny, ciepła i stabilności. Bez tej roli jej kariera z pewnością potoczyłaby się inaczej.

Teresa Lipowska to nie tylko Barbara Mostowiak. Te role mogły was zaskoczyć

Choć rola w "M jak miłość" zdominowała jej dorobek, Teresa Lipowska ma na koncie dziesiątki innych, często zaskakujących wcieleń. Wystarczy wspomnieć komedię "Rzeczpospolita babska", gdzie wcieliła się w rezolutną sierżant Danutę Pawlak, czy filmy sensacyjne jak "Hasło Korn", w których grała silne i niezależne kobiety.

Jej wszechstronność potwierdzają też liczne role dubbingowe. Czy wiedzieliście, że to właśnie ona użyczyła głosu Ciotce Sarze w "Zakochanym kundlu", Babci Fa w "Mulan" czy pani Bravo? Jej kariera to także pasmo zasłużonych nagród, w tym Platynowej Telekamery w 2017 roku oraz wielu odznaczeń państwowych, jak Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Życie prywatne Teresy Lipowskiej. Dwa śluby i wielka miłość aż po grób

Życie gwiazdy to nie tylko blask fleszy. Teresa Lipowska w życiu prywatnym przeszła zarówno chwile wielkiego szczęścia, jak i bolesnych strat. Jej pierwsze małżeństwo z operatorem filmowym Aleksandrem Lipowskim zakończyło się rozwodem po zaledwie trzech latach.

Prawdziwą miłość odnalazła u boku aktora Tomasza Zaliwskiego. Ich ślubu w 1963 roku udzielił im sam ksiądz Jan Twardowski. Byli nierozłączni przez ponad 40 lat, aż do śmierci aktora w 2006 roku. Ta wielka miłość zaowocowała narodzinami ich jedynego syna, Marcina.

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Ile lat ma Teresa Lipowska i jak wygląda dzisiaj? Zobaczcie jej najnowsze zdjęcia

Teresa Lipowska urodziła się 14 lipca 1937 roku. Oznacza to, że w 2026 roku będzie świętować swoje 89. urodziny. Mimo upływu lat aktorka nie zwalnia tempa i wciąż zachwyca energią i pogodą ducha. W 2025 roku po raz kolejny pojawiła się na ekranach w kontynuacji świątecznego hitu "Uwierz w Mikołaja 2".

Jak dziś wygląda ikona polskiego kina i telewizji? Jak bardzo zmieniła się od czasów swojego debiutu? Przekonajcie się sami, oglądając naszą galerię zdjęć. To niezwykła podróż przez dekady jej życia i kariery.