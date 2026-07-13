Marta Paszkin, która została żoną rolnika Bodziannego pokazała to po raz pierwszy. "Chyba to już ten czas, żeby popylać z wózeczkiem"

Marta Paszkin w programie "Rolnik szuka żony" znalazła prawdziwą miłość! Paweł Bodzianny ożenił się z piękną blondynką i dziś wychowują dwoje wspólnych dzieci i jej córkę z poprzedniego małżeństwa. Paszkin aktywnie prowadzi konto na Instagramie, gdzie ujawnia m.in. swoje poczucie humoru!

Bohaterowie serii "Rolnik szuka żony" żyją jak w filmie

Marta Paszkin i Paweł Bodzianny poznali się podczas 7. edycji show TVP "Rolnik szuka żony". Choć ich relacja w trakcie nagrań miała upadki i wzloty, zakochanym udało się stworzyć trwały i szczęśliwy związek. Po zakończeniu programu Marta przeprowadziła się do gospodarstwa Pawła i tu właśnie wiodą wspólne życie. W marcu 2022 roku zakochani bohaterowie "Rolnik szuka żony" wzięli ślub cywilny we Wrocławiu, a niedługo później ich rodzina się powiększyła. Trzy miesiące po ceremonii na świat przyszedł mały Adam. W czerwcu 2023 roku para zdecydowała się także na ślub kościelny, a niedługo po nim urodziła się ich najmłodsza córeczka.

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Marta Paszkin i Paweł Bodzianny uwielbiają podróże. Na Instagramie można zobaczyć relacje z przeróżnych krajów w różnych porach roku. W lipcu 2026 r. rodzinka wróciła z 2-tygodniowych wakacji, a to co zastali w domu, zmusiło Martę do natychmiastowego działania.

To już ten czas?

Po dwutygodniowej nieobecności w domu mamy okropne pustki w lodówce. No więc idę na duże zakupy. Idę z psem i uznałam, że będzie mi wygodniej, jak wezmę wózeczek zakupowy. I nie wiem, chyba to już ten czas, żeby popylać z wózeczkiem na zakupy

- oznajmiła Marta Paszkin z szerokim uśmiechem.

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