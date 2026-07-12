Tylko u nas! Tak Marcin z "Rolnika szukającego żony" świętował 40-kę! Wszyscy pytali o Anię

Takiej imprezy to sobie Ania i Marcin z "Rolnik szuka żony" nawet na wesele nie wymarzyli! Fani pary zresztą pisali w komentarzach, że skoro już mieli salę wynajęta, trzeba było pójść na całość, ale jak widać zakochani wybrali inną wersję wydarzeń. I choć spodziewają się już maleństwa, w lipcowy weekend 11-go zabawili się z okazji 40. urodzin Marcina.
Gwiazdy "Rolnika..." w komplecie!
Na imprezie nie zabrakło największych gwiazd show "Rolnik szuka żony". Gwiazdy hitu TVP stawiły się w komplecie: Rafał Gajda, Agata Matuszewska, Sebastian Laskowski, Wiktoria Żmuda Trzebiatowska. Na niektórych zdjęciach i filmach obok Marcina nie widać Ani, więc fani pary już zaczęli snuć teorię spiskową. Na szczęście, inni mieli na tyle rozumu w głowie, że wyjaśnili, iż ciężarna ukochana Marcina nie w każdym tańcu może chcieć brać udział i skakać.
Szaleństwo przy hicie Zenka Martyniuka
To tańców przygrywał gościom Marcina zespół, a największe szaleństwo rozhulało się przy przeboju Zenka Martyniuka "Mandacik za przekroczenie piękności". Ale cóż to były za hulanki! Weselnicy będą Marcinowi tej imprezy długo zazdrościć.
Jedną z atrakcji urodzin Marcina z programu "Rolnik szuka żony" - poza sutym stołem i tańcami - była także zabawa "ile osób zmieści się w maluchu".
W pierwszej drużynie weszło 12 osób (w tym dzieci), w drugiej 9
- zrelacjonował solenizant na swoim profilu na Instagramie.
Ciężarna Ania podziękowała za wspólne świętowanie
Ania Cieślińska oczywiście na swoim instagramowym profilu zamieściła fotorelację z 40-stych urodzin Marcina.
To był cudowny wieczór, bardzo dziękujemy wszystkim za przybycie i wspólne świętowanie! 💖 Dziękujemy również @pgr_koszelew za wspaniałą organizację - wszystko było tip top - miejsce warte polecenia! 🥰
Agata Matuszewska kwitnie!
Wszystkie panie wyglądały pięknie, u Ani widać już niewielki, ciążowy brzuszek. Ale trudno było oderwać też wzrok od Agaty Matuszewskiej! Uwielbiana bohaterka jest szczęśliwie zakochana, a na urodzinach Marcina wyglądała po prostu jak... petarda - zobaczcie w naszej galerii zdjęć!
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