Ania i Marcin z "Rolnik szuka żony" właśnie TO ogłosili! "Czekamy na nasze Maleństwo"

Ania Cieślińska i Marcin Kobierecki należą do par, którym udział w programie "Rolnik szuka żony" przyniósł prawdziwe szczęście. Uczestnicy 11. edycji show TVP od początku byli bardzo lubiani, a fani trzymali za nich kciuki. I choć na co dzień para unika blasku fleszy, tym razem nie wytrzymali. Musieli podzielić się z fanami taką wiadomością! A do tego zrobili to w niezwykły sposób.

Ania i Marcin ogłosili TO światu

W wtorek 30. czerwca rano zakochani z 11. edycji "Rolnika szuka żony" opublikowali na Instagramie wzruszające nagranie. Za pomocą krótkiego filmiku powiadomili wszystkich, że właśnie zaczyna się ich przygoda z rodzicielstwem.

Czekamy na nasze Maleństwo

- napisali Ania i Marcin z "Rolnik szuka żony".

Niezwykły pokaz rodzicielstwa Ani i Marcina

Uwagę fanów przyciągnęła nie tylko radosna nowina, ale sposób, w jaki Ania i Marcin ją przekazali. Zakochani stoją w swoim sadzie, on odwrócony tyłem do kamery. Ania zarzuca mu ręce na szyję, a po chwili widzimy co w nich trzyma. To piękne zdjęcia ich maleńtwa z USG! Zakochani mają też na głowach wyjątkowe czapki z daszkiem - na jego napisane jest po angielsku "tata", a na jej - "mama".

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Dla wielu fanów show "Rolnik szuka żony" to mocno wzruszający moment. Ania i Marcin poznali się właśnie dzięki występom w tym programie TVP. Okazuje się więc, że serio - marzenia czasem się spełniają.

Marcin znalazł kobietę swojego życia?

Jeszcze niedawno Marcin w wywiadzie dla serwisu "Party" przyznał, że zgłaszając się do programu, miał nadzieję znaleźć kobietę, z którą spędzi resztę życia. Dziś wszystko wskazuje na to, że jego plan się spełnił. Para nie tylko nadal tworzy szczęśliwy związek, ale już wkrótce powita na świecie swoje pierwsze dziecko!

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Pod nagraniem szybko pojawiły się gratulacje od fanów, przyjaciół oraz innych gwiazd popularnych programów TVP, m.in.: Agaty Matuszewskiej, Joanny Osypowicz, Dominiki Leśnikowskiej, czy Julii Bartenowskiej.

Aaaa Tak czułam! Dużo zdrówka kochani! Rolnikowa rodzinka nam się powiększa! Kochani jeszcze raz Gratuluję i czekamy wszyscy na maleństwo Ale wspaniała wiadomość! Gratuluję Gratulacje!!!

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