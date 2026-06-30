Ustalono przyczyny śmierci 35-letniej gwiazdy. Tego nikt nie podejrzewał

Informacja o odejściu aktorki początkowo obiegła media wraz z relacją jej partnera, który przekazał, że Daveigh Chase zmagała się z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych oraz poważnym zakażeniem krwi, a rozwijająca się sepsa doprowadziła do niewydolności organizmu. Aktorka trafiła wcześniej do szpitala z powodu skrajnego niedożywienia.

Gwiazda "The Ring" miała problemy z prawem

Daveigh Chase była jedną z najbardziej rozpoznawalnych dziecięcych gwiazd początku XXI wieku. Widzowie zapamiętali ją przede wszystkim jako przerażającą Samarę Morgan z "The Ring", ale także jako głos Lilo w "Lilo & Stitch". Wystąpiła również w wielkim kinowym hicie "Donnie Darko", dubbingowała anglojęzyczną wersję "Spirited Away", a później pojawiała się m.in. w serialu "Big Love". Jej ostatnie role ekranowe pochodzą z 2016 roku.

Fani od lat zamartwiali się, co się dzieje z Daveigh Chase. Nie tylko zniknęła z ekranów, ale kolejne informacje na jej temat były niepokojące. Pisano o powtarzających się kłopotach z prawem. Gwiazda była aresztowana w związku za złamanie prawa drogowego i sprawę związaną z nielegalnymi substancjami.

Kilka dni po śmierci Daveigh Chase Biuro Koronera Hrabstwa Los Angeles opublikowało oficjalny raport z sekcji zwłok. Wynika z niego, że bezpośrednią przyczyną zgonu był zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS).

Używki przyczyniły się do jej stanu

W dokumencie wskazano również przewlekłe używanie wielu substancji jako istotny czynnik, który przyczynił się do pogorszenia stanu zdrowia aktorki. Ostatecznie śmierć gwiazdy została zakwalifikowana jako naturalna.

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