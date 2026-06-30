Andrzej Wrona przerwał milczenie! Tak wyglądał dramat z chorobą żony

Andrzej Wrona i Zofia Zborowska od lat uchodzą za jedną z najbardziej lubianych i zgodnych par polskiego show-biznesu. Zawsze uśmiechnięci, pełni dystansu i humoru. Tym większe poruszenie wywołała szczera wypowiedź siatkarza, który ujawnił, jak naprawdę wyglądał jeden z najcięższych etapów ich wspólnej drogi. Choć dziś para spełnia się zawodowo i prywatnie, w ich historii nie brakowało chwil, które wystawiły ich na ogromną próbę. Jedna z nich okazała się szczególnie dramatyczna.

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DRAMATYCZNA DIAGNOZA u Zborowskiej. Wrona mówi, jak to przeżył

Wrona był gościem podcastu Grzegorza Krychowiaka w RMF FM, gdzie w swobodnej rozmowie sportowcy poruszyli nie tylko tematy sportowe, ale również bardzo osobiste. To właśnie tam siatkarz zdecydował się opowiedzieć o wydarzeniach, które na zawsze zapisały się w jego pamięci.

Jak wyznał, wszystko wydarzyło się w czasie, gdy Zofia była w ciąży. Rutynowe badania przyniosły niepokojący wynik - u aktorki wykryto czerniaka. Informacja spadła na parę jak grom z jasnego nieba.

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Siatkarz nie ukrywa, że wewnętrznie przeżywał ogromny stres i niepewność, jednak starał się zachować spokój, by nie dokładać żonie dodatkowych emocji w i tak już trudnym czasie. Jak podkreśla, takie sytuacje zmieniają perspektywę i pokazują, co naprawdę jest w życiu najważniejsze.

Kiedy Zosia dowiedziała się o diagnozie, wszystko we mnie się gotowało. Wiedziałem jednak, że nie mogę dokładać jej własnego strachu. Musiałem być spokojem i wsparciem, nawet jeśli sam bardzo to przeżywałem. (...) Nigdy nie wiemy, z czym naprawdę mierzy się drugi człowiek. Bardzo łatwo ocenić kogoś po jednym zdjęciu albo jednym wpisie, nie znając całej historii - powiedział w podcaście Wrona.

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