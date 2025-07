Znamy prowadzących polskiej edycji "Love is Blind". To uwielbiane małżeństwo z show-biznesu

Zgodnie z zapowiedziami Netflix pracuje nad "Love is Blind: Polska". Program to lokalna wersja światowego fenomenu, w którym uczestnicy zakochują się... nie widząc się nawzajem. Wiadomo już, kto poprowadzi program – to znana para z show-biznesu, która prywatnie tworzy jedno z najbardziej lubianych małżeństw w kraju. Ona jest aktorką, a on... emerytem!