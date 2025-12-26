W końcu wyszło na jaw, gdzie pracowała Agata Duda! Bardzo znana firma

Agata Duda zanim została pierwszą damą i zaczęła spełniać się w roli prezydentowej, całe lata pracowała w szkole. Uczyła języka niemieckiego w jednym z krakowskich liceów. Ale co ciekawe krótko po studiach pracowała w zupełnie innym miejscu! Dopiero po latach wyszło na jaw, w jakiej firmie zdobywała swoje pierwsze pracownicze doświadczenie.

Wiadomo, że zanim Andrzej Duda został prezydentem, jego żona pracowała jako nauczycielka języka niemieckiego w jednym z krakowskich liceów, a dokładnie w II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie. Ciekawostką jest fakt, iż jest to szkoła średnia, którą ukończył jej mąż. Jako nauczycielka niemieckiego późniejsza pierwsza dama pracowała 17 lat.

Jaką nauczycielką była Agata Duda? Uczniowie komentowali 

Uczniowie bardzo ją cenili i podkreślali, że chociaż jest wymagająca i surowa, to potrafi doskonale przygotować do matury. Doceniali jej doświadczenie, podejście, profesjonalizm, ale też pasję do języka. Jej podopieczni byli laureatami olimpiad czy innych konkursów. Ale, co ważne, nauczanie w szkole nie było pierwszą pracą Agaty Dudy po ukończonych studiach.

Była pierwsza dama pracowała w zagranicznej firmie

Kiedyś w jednym z wywiadów prezydent sam o tym wspomniał, ale nie ujawnił wówczas, jaką pracę wykonywała jego żona. Rzucił jedynie, że wykonywała zupełnie odległe od nauczania zadania. Żona zaczęła karierę zawodową od pracy w polskiej filii zagranicznej firmy. Była w niej jedynym pracownikiem. To znana europejska firma – wyznał. Więcej na ten temat wyjawił zaś w swojej biografii, czyli książce "To ja. Andrzej Duda". Okazuje się, że przyszła prezydentowa jako młoda dziewczyna pracowała w firmie zajmującej się produkcją... naczep samochodowych! 

Agata jest nauczycielką z powołania, choć po studiach miała krótko epizod w innej pracy, w firmie Schwarzmuller, znanej dziś na całym świecie z produkcji naczep samochodowych. Filia powstała w ekskluzywnej części Krakowa, a przez pierwszy rok moja żona była jej jedynym pracownikiem. Prowadziła sekretariat, obsługiwała kontakty z fabrykami w Austrii i na Węgrzech. Po roku była cenionym i zaufanym pracownikiem z perspektywami rozwoju. Tymczasem pewnego wieczoru oznajmiła mi, że pójdzie inną drogą - czytamy w książce Andrzeja Dudy. 

Przyznała wówczas mężowi, że chociaż jest doceniona w firmie, to biznes jej nie interesuje, tak samo jak ciężarówki, po prostu chce uczyć w szkole. Jak wspomina Duda, szef jego żony nie chciał uwierzyć, że pracownica nie przechodzi do konkurencyjnej firmy, a chce zostać nauczycielką. To mu się nie mieściło w głowie. Jednak Agata Duda postawiła na swoim. Były prezydent tak wspomina pracę żony w szkole:

- Wypracowała metodę, której elementem stały się ciągłe kartkówki. Każda półka naszego mieszkania była zawalona sprawdzianami, a Agata siedziała, poprawiała je i oceniała. Dlatego tak bardzo denerwuje mnie, gdy ktoś powtarza, że nauczycielom można mało płacić, bo odbębnią parę godzina w szkole i mają wolne, mogą dorabiać. Moja żona prawie wcale nie udzielała korepetycji, brakował jej na to czasu. (...) Sposób nauczania Agaty wymagał systematyczności od licealistów u od niej. Efekty były widoczne, bo wychowała kilkoro olimpijczyków i uczestników konkursów 

