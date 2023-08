Tajemnica z przeszłości Agaty Dudy. Mało kto wie, kim była, zanim została nauczycielką

Co ich poróżniło?

Agata Duda wywodzi się z humanistycznej rodziny. Jej ojciec, Julian Kornhauser, to poeta, autor książek dla dzieci, tłumacz i krytyk literacki, a matka Alicja Wojna-Kornhauser ma wykształcenie polonistyczne. Nic dziwnego, że pierwsza dama także wybrała dla siebie drogę związaną z językiem.

Ukończyła filologię germańską na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1997 roku otrzymała tytuł magistra, a w 1998 roku zaczęła pracę jako nauczycielka niemieckiego II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Krakowie. Nie tylko edukowała młodzież, ale też organizowała międzyszkolne wymiany uczniów z krajami niemieckojęzycznymi. Tę posadę porzuciła w 2015 roku, gdy jej mąż Andrzej Duda wygrał wybory prezydenckie.

Mało kto jednak wie, że tuż po ukończeniu studiów Agata Duda miała inną pracę. Jak można przeczytać w jej biogramie, była zatrudniona w prywatnej firmie. Informację potwierdził Andrzej Duda w jednym z wywiadów.

- Żona zaczęła karierę zawodową od pracy w polskiej filii zagranicznej firmy. Była w niej jedynym pracownikiem. To znana europejska firma – mówił prezydent w TVN24.

Mąż zachęcał ją do kontynuowania tej ścieżki kariery, jednak Agata Duda wolała nauczać. - Mówiłem jej, że to początek wielkiej kariery. Ale po roku pracy powiedziała, że chce iść do szkoły, nie odnajduje się w tej firmie, a nauczyciel ma profity, ma wolne wakacje, ferie – opowiadał w tej samej rozmowie.

Ani prezydent ani pierwsza dama nie zdradzają jednak więcej szczegółów na ten temat. Nie wiadomo jak nazywała się ta firma ani czym konkretnie zajmowała się Agata Duda. Jak widać, oboje chcą, by to pozostało ich tajemnicą.

Quiz o Agacie Dudzie. Co wiesz o pierwszej damie? Pytanie 1 z 12 Jak brzmi pełne imię i nazwisko aktualnej pierwszej damy? Agata Kornblum- Duda? Agata Hauser-Duda Agata Kornhauser-Duda Dalej