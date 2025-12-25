Rodzina królewska na wyjątkowym koncercie!

W 2021 roku księżna Kate we współpracy z The Royal Foundation, zainaugurowała koncert kolęd "Together at Christmas", które od tamtej pory co roku odbywają się w Opactwie Westminsterskim w Londynie. Stały się one ważnym elementem świątecznych tradycji związanych z brytyjską rodziną królewską. Wydarzenie łączy tradycyjne świąteczne pieśni z nowoczesnymi elementami, takimi jak występy znanych muzyków i aktorów.

To jeden z najpiękniejszych i najbardziej wyczekiwanych koncertów świątecznych. Zgromadzona na miejscu publiczność może podziwiać nie tylko piękne wnętrza świątyni, ale przede wszystkim światowej sławy chór Abbey Choir. Koncerty nagrywane są zwyczajowo na początku grudnia i emitowane w Wigilię Bożego Narodzenia.

Księżna Kate pojawiają się na wydarzeniu co roku. Żona przyszłego następcy tronu nie ominęła nawet zeszłorocznego koncertu. Pojawiła się na nim po dłuższej nieobecności na publicznych wydarzeniach spowodowanej chorobą.

Księżna Kate i księżniczka Charlotte w niezwykłym duecie!

Podczas tegorocznego koncertu członkowie rodziny królewskiej prezentowali się niezwykle elegancko. Kate miała na sobie ciemnozielony płaszcz z futerkiem. Uroczym dodatkiem były kolczyki w kształcie gwiazdek. Krótko po niej na czerwony dywan wkroczył William z dziećmi: 12-letnim Jerzym, 10-letnią Charlotte i 7-letnim Louis'em. Cała czwórka ubrana była w stroje w granatowym kolorze. Mała księżniczka wyglądała niezwykle szykownie w eleganckiej sukience z białym kołnierzykiem. Prezentowała się równie stylowo, co jej mama.

Przed emisją tegorocznego koncertu na oficjalnym Instagramie księcia i księżnej Walii ukazało się nagranie zapowiadające uroczystość. Był to wspólny występ księżnej Kate i księżniczki Charlotte, które zasiadły razem do fortepianu. Mama z córką wykonały utwór "Holm Sound" szkockiego kompozytora Erlanda Coopera.

Pod nagraniem zaroiło się od komentarzy, w których internauci nie kryli zachwytu! Piszczałam z zachwytu, jak zobaczyłam księżniczkę Walii i księżniczkę Charlotte grające razem na pianinie!; Cóż za piękna chwila między matką a córką. Miłość i zaufanie, jakie darzą się nawzajem, są tak widoczne; Jakie to urocze! Cudownie widzieć Charlotte cieszącą się muzyką wraz ze swoją mamą; Wow, brak mi słów, jak piękna może być więź między matką a córką.

