Rosja ostrzega w czwartą rocznicę wojny! "To nie jest koniec"

W czwartą rocznicę inwazji rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow, oświadczył, że Rosja będzie kontynuować wojnę, ponieważ cele Moskwy nie zostały osiągnięte.

Pieskow obwinił Zachód za eskalację konfliktu, twierdząc, że jego interwencja zamieniła go w konfrontację między Rosją a krajami zachodnimi.

Kreml utrzymuje, że jest otwarty na dyplomatyczne rozwiązanie, ale warunkuje je m.in. wycofaniem sił ukraińskich z Donbasu i zniesieniem sankcji.

Czy stanowisko Rosji oznacza impas w negocjacjach pokojowych i co oznaczają słowa Pieskowa dla przyszłości konfliktu?

Kreml ostrzega w czwartą rocznicę wojny

"Rosja będzie kontynuować działania wojenne przeciwko Ukrainie, gdyż cele, które postawiły sobie władze w Moskwie, nie zostały dotąd osiągnięte" – takie słowa padły z usta rzecznika Kremla, Dmitrija Pieskowa, podczas wtorkowej konferencji prasowej. Cytuje je agencja Reutera. Wypowiedź Pieskowa przypada dokładnie w czwartą rocznicę wybuchu pełnoskalowej wojny na Ukrainie. "Interwencja Zachodu na rzecz wsparcia Ukrainy spowodowała, że konflikt stał się większą konfrontacją pomiędzy Rosją i krajami zachodnimi" – powiedział człowiek Putina.

"Wszystko w tej sprawie zależy od decyzji Kijowa"

Dodał jednocześnie, że Moskwa "pozostaje otwarta na działania, które pozwoliłyby na osiągnięcie celów konfliktu środkami dyplomatycznymi, jednak, jak na razie, specjalna operacja wojskowa będzie kontynuowana". Nie odpowiedział na pytanie o datę kolejnej rundy rozmów na temat zakończenia wojny z Ukrainą. Jak przypomina PAP, trzy spotkania w ramach negocjacji trójstronnych na ten temat, z udziałem delegacji z Rosji, Ukrainy i USA, odbyły się w styczniu i lutym w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i w Genewie w Szwajcarii. Pieskow zaznaczył, że zgodnie z wizją Rosji, w tej sprawie wszystko zależy od działań i decyzji Kijowa.

Strona rosyjska niezmiennie utrzymuje, że warunkami zakończenia działań wojennych są m.in. wycofanie sił ukraińskich z całego Donbasu, zgoda władz Ukrainy na neutralny status państwa oraz zniesienie zachodnich sankcji nałożonych na Moskwę.

