Wieńce na pogrzebie Edwarda Linde-Lubaszenki. Ten napis na szarfie chwyta za serce. Żałobnicy pożegnali artystę pięknymi kwiatami

W pogrzebie Edwarda Linde-Lubaszenki uczestniczą tłumy. Wielu osobom zależało na obecności podczas ostatniego pożegnania cenionego artysty, który na przestrzeni kilku dekad zapisał się w pamięci Polaków. Zmarły w wieku 86 lat aktor, reżyser i scenarzysta nie tylko wpłynął na pokolenia widzów, ale również ukształtował wielu młodych adeptów aktorstwa. Szczególnie wzruszające 24 lutego były liczne wieńce i umieszczone na nich napisy.

Edward Linde-Lubaszenko żegnany przez bliskich i fanów. Legendarny aktor odszedł w wieku 86 lat

Edward Linde-Lubaszenko urodził się w sierpniu 1939 roku. Początkowo studiował medycynę, ale ostatecznie wybrał aktorstwo na początku lat 60. Jego kariera rozpoczęła się na deskach teatr, ale popularność przyniosło mu kino. Aktor wystąpił w dziesiątkach filmów, które pokochała polska publiczność, współpracując z najwybitniejszymi reżyserami. W 2024 roku został uhonorowany Złotym Krzyżem Gloria Artis, co było ukoronowaniem jego wieloletniej działalności artystycznej. O jego śmierci 8 lutego poinformował syn, Olaf Lubaszenko, który kontynuuje rodzinną tradycję aktorską.

Wzruszające napisy na wieńcach

Pogrzeb Edwarda Linde-Lubaszenki był niewątpliwie wydarzeniem pełnym zadumy i refleksji. Wspominano jego bogaty dorobek artystyczny, role filmowe, teatralne i telewizyjne, które na trwale zapisały się w historii polskiej kinematografii, a także barwne życie poza karierą zawodową. W tłumie oprócz najbliższej rodziny można było dostrzec również wiele innych znanych twarzy.

Jednym ze zwyczajów - i form oddania zmarłemu szacunku - są przepiękne wieńce pogrzebowe. Nie zabrakło ich także podczas warszawskich uroczystości pożegnalnych po odejściu Linde-Lubaszenki. Ze względu na państwowy charakter uroczystości pojawiły się zatem kwiaty ze strony władz rządowych i miasta Warszawy. Wiązanki ku czci aktora przynieśli też żałobnicy z Teatru Stu oraz Związku Artystów Scen Polskich. Poruszający jest też widok wieńców od najbliższych - dzieci, wnuków i dalszych krewnych. "Żegnaj, Tato", "Kochanemu Wujkowi", "Wybitnemu Artyście i Drogiemu Współdziadkowi" - czytamy. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii poniżej.

