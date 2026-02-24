"The Floor" znika z anteny. Jest jasna decyzja i komunikat TVN

"The Floor" to fenomen w Polsce

"The Floor" to jeden z nowszych teleturniejów w Polsce, który szturmem wdarł się do telewizji. Choć emitowany jest od 2025 roku, na wiosnę 2026 pokazywany jest już 5 sezon!

Zasady tego show są dosyć proste, ale jednocześnie nietypowe. Wymagają od uczestników nie tylko wiedzy, ale też refleksu, odporności na stres i strategicznego myślenia. W grze bierze udział stu uczestników, którzy stają na gigantycznej, interaktywnej podłodze LED, podzielonej na sto kwadratowych pól. Każdy z graczy na starcie zajmuje jedno pole i jest ekspertem w przypisanej do niego, unikalnej kategorii wiedzy. Kategorie są bardzo zróżnicowane - od sportowców, przez hollywoodzkich aktorów, po budynki czy gatunki zwierząt. Cała rozgrywka skupia się na pojedynkach między uczestnikami. Każdy z nich może rzucić sąsiadowi wyznanie i zawalczyć w jego kategorii. Każdy z graczy ma 45 sekund na swoim zegarze. Na ekranie pojawiają się obrazy lub grafiki, a zadaniem jest jak najszybsze podanie prawidłowej odpowiedzi. Po poprawnej odpowiedzi czas zaczyna upływać przeciwnikowi. Przegrywa ten, komu pierwszemu skończy się czas, a zwycięzca przejmuje jego pole na podłodze. Wygrany gracz stoi przed dylematem - walczyć dalej czy wrócić na swoje pole. Celem jest przejęcie wszystkich 100 plansz. Zwycięzca wygrywa 100 000 zł. Może zgarnąć też dodatkowe premie za gracza odcinka.

Prowadzącym polską wersję jest Mikołaj Roznerski.

"The Floor" znika z TVN. Powód może zaskoczyć

"The Floor" jest emitowane regularnie w TVN od poniedziałku do czwartku zaraz po "Na Wspólnej". Niektórzy Polacy mają już nawet ustaloną swoją tradycję, że zaraz po odcinku swojego serialu, oglądają teleturniej. Mogą się jednak zaskoczyć.

24 lutego 2026 roku TVN postanowił zdjąć z ramówki program "The Floor".

- Powodem wspomnianej zmiany w emisji jest transmisja gali Bestsellery Empiku, podczas której nagrodzone zostaną najpopularniejszy książki, płyty czy filmy minionego roku - przekazał w komunikacie TVN.

Jak uspokajają wiernych fanów, program normalnie wróci już do ramówki 25 lutego 2026 roku.