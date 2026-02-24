Krystyna Pawłowicz zabrała głos ws. Marty Nawrockiej. Wywołała burzę w sieci!

Ironiczna i ostra wypowiedź Krystyny Pawłowicz w obronie Marty Nawrockiej spotkała się zarówno z poparciem, jak i krytyką, eskalując spór i przenosząc go na szersze tematy związane z granicami języka w debacie publicznej.

Część użytkowników uznała, że Pawłowicz celnie skrytykowała niesprawiedliwą nagonkę, podczas gdy inni krytykowali konfrontacyjny język i jego wpływ na pogłębianie nienawiści w internecie.

Wpis Pawłowicz, osadzony w kontekście wcześniejszej krytyki Marty Nawrockiej, unaocznia, jak łatwo internet przekształca dyskusję w plemienny konflikt i jak trudno o umiar w wyrażaniu opinii w przestrzeni publicznej.

Warto zaznaczyć, że Krystyna Pawłowicz od lat budzi silne emocje w przestrzeni publicznej. Jako była posłanka, a obecnie sędzia Trybunału Konstytucyjnego, wielokrotnie zabierała głos w sprawach światopoglądowych i politycznych, posługując się wyrazistym i bezpośrednim językiem. Jej wpisy regularnie wywołują intensywne reakcje – zarówno poparcie, jak i ostrą krytykę. Jednocześnie sama jest często celem ataków i hejtu w internecie, co sprawia, że każda jej wypowiedź funkcjonuje w warunkach silnej polaryzacji.

Teraz odniosła się do krytyki skierowanej pod adresem Marty Nawrockiej w obszernym wpisie w serwisie X. Jej wypowiedź, utrzymana w ironicznej konwencji i zawierająca ostre sformułowania, szybko stała się przedmiotem intensywnych dyskusji.

- A ta skromna pani, ceniąca życie,rodzinę, mająca dorobek w niebezpiecznym zawodzie, która wychowała 3 dzieci wg lewactwa "nie powinna się odzywać". Nie umie z "wdziękiem" używać języka ich ulicznej kultury. No, nie umie rzucić "mięsem", jak ich Augustynek czy Lempart. "Brzydko mówi" - napisała.

Sędzia użyła konstrukcji, które część odbiorców uznała za zbyt dosadne. W jej wpisie znalazły się odniesienia zarówno do samej Nawrockiej, jak i do środowisk krytykujących jej wcześniejsze wystąpienie. Zastosowanie ironii oraz bezpośrednie wskazanie nazwisk sprawiło, że komentarz szybko zyskał rozgłos. Wiele osób, zwłaszcza sympatyków "Pierwszej Damy", pozytywnie oceniło "podsumowanie" Marty Nawrockiej. Równocześnie pojawiły się głosy sugerujące, że osoby publikujące obraźliwe komentarze na temat Nawrockiej powinny ponieść konsekwencje prawne.

Burza w sieci

Wpis Krystyny Pawłowicz wywołał natychmiastową reakcję w komentarzach. Część użytkowników uznała, że Pawłowicz trafnie punktuje, ich zdaniem, niesprawiedliwą krytykę. "Pani Pawłowicz celnie uderzyła w hipokryzję. Brawo!"; "Wreszcie ktoś powiedział głośno, co myśli o tej nagonce." - czytamy.

Inni natomiast wskazywali, że forma wypowiedzi jest zbyt konfrontacyjna i niepotrzebnie eskaluje spór. "To tylko dolewa oliwy do ognia. Czy tak powinna wypowiadać się sędzia TK?"; "Język nienawiści w internecie to problem, a takie wpisy go tylko pogłębiają." - pisali użytkownicy.

Dyskusja szybko przeniosła się poza pierwotny kontekst, obejmując szerszy temat granic retoryki w mediach społecznościowych i odpowiedzialności za słowo.

Wystąpienie Marty Nawrockiej

Dyskusja wokół wpisu Krystyny Pawłowicz nie pojawiła się w próżni. Wcześniej szeroko komentowane było wystąpienie Marty Nawrockiej w telewizji. W mediach i internecie zwracano uwagę na jej sposób wypowiedzi, widoczne zdenerwowanie oraz brak swobody przed kamerą.

Część komentatorów oceniała, że odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. kwestii światopoglądowych były nieprecyzyjne lub wymagały doprecyzowania. Pojawiały się też opinie, że rozmowa była dla niej trudna, a stres wpłynął na odbiór całego wystąpienia.

