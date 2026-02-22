Tak wyglądało dzieciństwo Jolanty Kwaśniewskiej. Dziś aż trudno uwierzyć

Jolanta Kwaśniewska wspomina, że w dzieciństwie była nazywana "Włodek" ze względu na chłopięce zainteresowania i aktywny tryb życia, który odbiegał od typowych zabaw dziewczęcych.

Dzieciństwo byłej pierwszej damy było wypełnione zajęciami dodatkowymi, takimi jak balet, chór i szkoła muzyczna.

Jej rodzice kładli duży nacisk na edukację i wychowanie, szczególnie na rozwój intelektualny.

Jolanta Kwaśniewska to postać powszechnie znana w Polsce. Przez dekadę, od 1995 do 2005 roku, pełniła funkcję pierwszej damy, będąc żoną prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Jest założycielką i prezeską fundacji charytatywnej "Porozumienie bez barier", angażując się w liczne inicjatywy społeczne. Jej dorobek obejmuje również autorstwo kilku książek poświęconych stylowi oraz prowadzenie programów telewizyjnych. Za swoją działalność otrzymała wiele wyróżnień, w tym Order Uśmiechu i Wielką Wstęgę Orderu Leopolda.

Dzieciństwo Jolanty Kwaśniewskiej

W rozmowie z portalem kobieta.pl Jolanta Kwaśniewska wróciła wspomnieniami do lat dzieciństwa. Okazuje się, że rodzice, w żartobliwy sposób, zwracali się do niej męskim imieniem – "Włodek". Było to odzwierciedleniem jej chłopięcych zainteresowań i aktywnego stylu życia.

- Nie bawiłam się lalkami, wolałam biegać z chłopakami po ciemnych piwnicach, grałam w palanta, wspinałam się na drzewa, całe dzieciństwo wisiałam na trzepaku. Wyglądałam jak chłopak, w krótkich spodenkach, z włosami obciętymi na pazia, podczas gdy moje dwie siostry, starsza i młodsza, nosiły piękne loki - wspominała była pierwsza dama.

Mimo chłopięcych zabaw, dzieciństwo Jolanty Kwaśniewskiej było również wypełnione zajęciami dodatkowymi. Uczęszczała na balet, chór i uczyła się w szkole muzycznej. Jej rodzice dużą wagę przykładali do edukacji i wychowania.

- Od najmłodszych lat chodziłam na zajęcia z baletu i chóru. W szkole od pierwszej klasy byłam gospodynią. Mama dbała, abyśmy były dobrze wykształcone, tata - żebyśmy nie były zbyt rozpieszczone - opowiadała.

Ojciec Jolanty Kwaśniewskiej stawiał wysokie wymagania swoim dzieciom, kładąc nacisk na ich rozwój intelektualny.

- Zawsze miał wobec nas wysokie oczekiwania – kiedy dzieciaki z sąsiedztwa wieczorem biegały po podwórku, my już musiałyśmy leżeć w łóżkach. Dla taty najważniejsze było, żebyśmy rano wstały do szkoły - podsumowała.

Dziś aż trudno uwierzyć, że Jolanta Kwaśniewska, uważana przez większość Polaków za ikonę stylu, była w młodości chłopczycą. Minęły lata, a żona Aleksandra Kwaśniewskiego wielokrotnie udowodniła, że klasa i kobiecość nie mają przed nią żadnych tajemnic.

