Marcin Prokop szczerze o Szymonie Hołowni. takie maja teraz relacje

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-02-20 10:21

Marcin Prokop, znany dziennikarz i prezenter telewizyjny, w niedawnej rozmowie podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat obecnych relacji z Szymonem Hołownią. Panowie, którzy przez lata współtworzyli popularny program telewizyjny, obecnie rzadziej mają okazję do kontaktu, co jest naturalną konsekwencją ich rozbieżnych ścieżek zawodowych. Prokop podkreśla jednak, że mimo wszystko darzy Hołownię szacunkiem i życzy mu powodzenia w każdej dziedzinie, którą wybierze.

Mam talent. Szymon Hołownia i Marcin Prokop

i

Autor: AKPA "Mam talent". Szymon Hołownia i Marcin Prokop
  • Marcin Prokop i Szymon Hołownia mają obecnie rzadszy kontakt niż w czasach wspólnej pracy w telewizji, co jest naturalną konsekwencją rozbieżnych ścieżek zawodowych.
  • Dziennikarz życzy Hołowni powodzenia w każdej dziedzinie, którą ten wybierze, niezależnie od tego, czy będzie to polityka, czy inna sfera życia.
  • Prezenter nie był zaskoczony faktem, że Hołownia nie pozostał marszałkiem Sejmu na stałe, ponieważ od początku było wiadomo, że będzie to funkcja rotacyjna.

Marcin Prokop w wywiadzie dla Plejady opowiedział o swojej relacji z Szymonem Hołownią, zaznaczając, że choć kontakt jest teraz rzadszy, to więź między nimi nadal istnieje. Jak podkreśla, wspólna praca nad programem zbliża ludzi, jednak z czasem ścieżki zawodowe naturalnie się rozchodzą.

- Tak, mamy kontakt, aczkolwiek rzadszy, niż kiedyś ze względu na to, że już nie pracujemy razem, a to jednak bardzo zbliża, kiedy spędza się wiele godzin w tym samym programie – wyjaśnił.

Marcin Prokop o Hołowni

Mimo zmian w życiu zawodowym Szymona Hołowni, Marcin Prokop niezmiennie trzyma za niego kciuki. Wyraża przekonanie, że Hołownia, jako osoba poszukująca nowych wyzwań, poradzi sobie w każdej dziedzinie, którą wybierze, czy to w polityce, czy w innej sferze życia.

- Życzę mu jak najlepiej, niech mu się wiedzie gdziekolwiek, czy to będzie polityka, czy jakiś inny rejon rzeczywistości, do którego na pewno trafi – mówił prezenter.

Hołownia gorzko o rozpadzie Polski 2050: "Stała się dzisiaj rzecz bardzo smutna i zła"

Prokop odniósł się również do politycznej kariery Szymona Hołowni, a w szczególności do kwestii jego roli jako marszałka rotacyjnego. Dziennikarz przyznał, że decyzja o tym, iż Hołownia nie pozostał marszałkiem na stałe, nie była dla niego zaskoczeniem. Było bowiem powszechnie wiadomo, że Hołownia miał pełnić tę funkcję tymczasowo, a następnie przekazać ją Włodzimierzowi Czarzastemu.

- Na to, że nie jest marszałkiem, zareagowałem zupełnie neutralnie, bo było wiadomo, że on nim nie będzie. Miał być, jak to nazywano, marszałkiem rotacyjnym. Miał spełnić swoją rolę i oddać stery Włodzimierzowi Czarzastemu i dokładnie to się stało, więc żadne zaskoczenie – stwierdził.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Szymon Hołownia:

Tak mieszka Szymon Hołownia
Galeria zdjęć 17
Sonda
Czy Szymon Hołownia był dobrym marszałkiem Sejmu?
Rezygnacja z SAFE?! Schetyna: to byłoby FRAJERSTWO!| Express Biedrzyckiej 2026_02_19
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MARCIN PROKOP
SZYMON HOŁOWNIA