Marcin Prokop szczerze o Szymonie Hołowni. takie maja teraz relacje

Marcin Prokop i Szymon Hołownia mają obecnie rzadszy kontakt niż w czasach wspólnej pracy w telewizji, co jest naturalną konsekwencją rozbieżnych ścieżek zawodowych.

Dziennikarz życzy Hołowni powodzenia w każdej dziedzinie, którą ten wybierze, niezależnie od tego, czy będzie to polityka, czy inna sfera życia.

Prezenter nie był zaskoczony faktem, że Hołownia nie pozostał marszałkiem Sejmu na stałe, ponieważ od początku było wiadomo, że będzie to funkcja rotacyjna.

Marcin Prokop w wywiadzie dla Plejady opowiedział o swojej relacji z Szymonem Hołownią, zaznaczając, że choć kontakt jest teraz rzadszy, to więź między nimi nadal istnieje. Jak podkreśla, wspólna praca nad programem zbliża ludzi, jednak z czasem ścieżki zawodowe naturalnie się rozchodzą.

- Tak, mamy kontakt, aczkolwiek rzadszy, niż kiedyś ze względu na to, że już nie pracujemy razem, a to jednak bardzo zbliża, kiedy spędza się wiele godzin w tym samym programie – wyjaśnił.

Marcin Prokop o Hołowni

Mimo zmian w życiu zawodowym Szymona Hołowni, Marcin Prokop niezmiennie trzyma za niego kciuki. Wyraża przekonanie, że Hołownia, jako osoba poszukująca nowych wyzwań, poradzi sobie w każdej dziedzinie, którą wybierze, czy to w polityce, czy w innej sferze życia.

- Życzę mu jak najlepiej, niech mu się wiedzie gdziekolwiek, czy to będzie polityka, czy jakiś inny rejon rzeczywistości, do którego na pewno trafi – mówił prezenter.

Prokop odniósł się również do politycznej kariery Szymona Hołowni, a w szczególności do kwestii jego roli jako marszałka rotacyjnego. Dziennikarz przyznał, że decyzja o tym, iż Hołownia nie pozostał marszałkiem na stałe, nie była dla niego zaskoczeniem. Było bowiem powszechnie wiadomo, że Hołownia miał pełnić tę funkcję tymczasowo, a następnie przekazać ją Włodzimierzowi Czarzastemu.

- Na to, że nie jest marszałkiem, zareagowałem zupełnie neutralnie, bo było wiadomo, że on nim nie będzie. Miał być, jak to nazywano, marszałkiem rotacyjnym. Miał spełnić swoją rolę i oddać stery Włodzimierzowi Czarzastemu i dokładnie to się stało, więc żadne zaskoczenie – stwierdził.

