Afera w Kozienicach. Były proboszcz Kazimierz Ch. z zarzutami! Co ukrywał?

2026-02-20

Były proboszcz jednej z parafii w Kozienicach usłyszał zarzuty dotyczące malwersacji finansowych na ogromną skalę. Kazimierz Ch. miał przywłaszczyć środki finansowe i zaciągać zobowiązania na szkodę parafii oraz osób trzecich. Prokuratura Okręgowa w Radomiu prowadzi śledztwo w tej sprawie. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Ksiądz oszust? Wziął 2 mln zł

Autor: (2)/ Shutterstock
  • Były proboszcz z Kozienic, Kazimierz Ch., został zatrzymany i usłyszał zarzuty dotyczące malwersacji finansowych na szkodę parafii.
  • Oskarżony jest o przywłaszczenie ponad 524 tys. zł oraz zaciągnięcie pożyczek na prawie 1,6 mln zł bez zgody kurii.
  • Według szacunków, łączna kwota strat parafii to ponad 2,7 mln zł.

Były proboszcz z Kozienic z zarzutami

19 lutego 2026 roku, na polecenie prokuratora, Kazimierz Ch. został zatrzymany i doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Radomiu. Prokuratura postawiła mu zarzuty nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w okresie od 15 listopada 2017 roku do 10 lutego 2023 roku. W tym czasie, pełniąc funkcję administratora parafii, Kazimierz Ch. miał przekazywać bez podstawy prawnej środki pieniężne należące do parafii osobie trzeciej. Jak podaje Prokuratura Okręgowa w Radomiu, kwota ta wynosiła nie mniej niż 524 tysiące złotych.

Ponadto, były proboszcz jest oskarżony o zaciąganie w imieniu parafii szeregu pożyczek od kilkudziesięciu osób na rzekome cele inwestycyjne. Działania te miały być podejmowane bez wymaganej zgody Kurii Diecezji Radomskiej. W wyniku tych działań pokrzywdzeni mieli stracić łącznie 1 599 300 złotych.

"Prokurator zarzucił podejrzanemu także posłużenie się dokumentem poświadczającym nieprawdę, w celu rozliczenia dotacji udzielonej ze środków publicznych w kwocie 110 000 złotych z przeznaczeniem na inwestycję, polegającą na wymianie instalacji elektrycznej i odgromowej w kościele parafialnym i przywłaszczenie powierzonego mu mienia w kwotach 20 000 złotych i 46 400 złotych na szkodę osoby prywatnej i osób duchownych" - przekazała prok. Aneta Góźdź, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Radomiu. 

Kazimierz Ch. spowodował ogromne straty finansowe w majątku parafii. Według prokuratury łączna szkoda wynosi co najmniej 2 745 804 zł.

Były proboszcz z Jeżowego przed sądem. Oskarżony o przywłaszczenie 600 tys. zł

Kazimierz Ch. nie przyznaje się do winy

Kazimierz Ch. nie przyznał się do zarzucanych mu przestępstw i odmówił składania wyjaśnień. Prokurator zastosował wobec niego środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji i zakazu opuszczania kraju, połączonego z zatrzymaniem paszportu.

Sprawa jest rozwojowa. Śledztwo, które wszczęto w czerwcu 2023 roku, zostało przejęte przez Prokuraturę Okręgową w Radomiu 13 marca 2024 roku. Prokurator przesłuchał licznych świadków, w tym pokrzywdzonych, oraz zlecił analizę przepływów finansowych i opinię biegłego z zakresu budownictwa. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie Kazimierzowi Ch. zarzutów. 

