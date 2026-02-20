Rocznica rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Tak w pierwszych dniach wojny wyglądała Warszawa, mieszkańcy ruszyli z pomocą

Maria Hędrzak
Maria Hędrzak
2026-02-20 9:35

We wtorek, 24 lutego mijają cztery lata od rozpoczęcia inwazji Rosji na Ukrainę - tragicznej eskalacji wojny trwającej od 2014 r. Mimo dramatycznej szczególnie zimą sytuacji, Ukraińcy nadal odważnie bronią się przed atakami, niezmiennie szukając pomocy u zachodnich partnerów. Od początku agresji wschodnim sąsiadom z ogromnym zaangażowaniem pomagają Polacy. Przypominamy, jak wyglądała Warszawa 24 lutego 2022 r. i w kolejnych dniach.

Tak wyglądała Warszawa tuż po inwazji Rosji na Ukrainę - zdjęcia

24 lutego 2022 r., gdy Rosja pełnoskalowo zaatakowała Ukrainę, Warszawa obudziła się w nowej rzeczywistości. Na ulicach czuć było niepokój, ale też niespotykaną dotąd mobilizację. Już kilka godzin po inwazji w stolicy pojawiły się pierwsze punkty zbiórek darów dla uchodźców. Mieszkańcy Warszawy organizowali się w mediach społecznościowych, pytając, gdzie można oddać koce, śpiwory, żywność czy środki higieniczne.

W ciągu kilku dni dworce - zwłaszcza Centralny, Zachodni i Wschodni - stały się miejscami pierwszego kontaktu z uciekającymi przed wojną. Wolontariusze z całej stolicy przywozili ciepłe posiłki, rozdawali herbatę, zabawki dla dzieci i tłumaczyli komunikaty. W halach dworcowych ustawiono punkty pomocowe. Warszawiacy spontanicznie oferowali schronienie w swoich mieszkaniach - często nie pytając nawet o nazwisko.

W kolejnych dniach w całym mieście pojawiły się banery w barwach Ukrainy, a na ważnych symbolach stolicy rozbłysły niebiesko-żółte światła. Szkoły, uczelnie i parafie organizowały zbiórki pieniędzy, ubrań i leków. Nie brakowało protestów antywojennych, ale i symbolicznych gestów - na mostach i kamienicach pojawiły się transparenty z hasłami wsparcia dla walczącej Ukrainy.

Dziś, cztery lata po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji, Warszawa nadal pozostaje jednym z centrów wsparcia dla Ukraińców. W mieście mieszkają i pracują tysiące obywateli Ukrainy, a w przestrzeni publicznej wciąż widoczne są symbole solidarności. W rocznicę inwazji stolica przypomina o tamtych dniach - o tłumach na dworcach, o łzach i strachu, ale też o niezwykłej jedności mieszkańców. Warszawa udowodniła wtedy, że w obliczu wojny potrafi być miastem nadziei.

Warszawa w pierwszych dniach po rosyjskiej inwazji na Ukrainę
Galeria zdjęć 46
Mateusz Lachowski: Ilu Polaków walczy po stronie Ukrainy? Liczba może zaskoczyć | Mellina
Otwarte Studio Magdaleny Szefernaker
Mrozy na Ukrainie – J. Wysocki
Otwarte Studio Magdaleny Szefernaker
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WARSZAWA
WOJNA W UKRAINIE