Tak wyglądali na ślubie kościelnym! W czasie ceremonii zdecydowali się na coś niezwykłego

Andrzej Duda i Agata Duda są już po ślubie kościelnym od 31 lat!

18 lutego była para prezydencka obchodziła swoją 31. rocznicę ślubu. Andrzej Duda i Agata Duda dwukrotnie brali ślub. Pierwszy raz pobrali się w grudniu 1994 roku, był to ślub cywilny, a drugi raz kilka miesięcy później, już w 1995 roku. Oboje, gdy ślubowali sobie miłość do grobowej deski, byli bardzo młodzi, jeszcze na studiach, mimo tego już wiedzieli, czego chcą od życia. Byli bardzo dojrzali, jak na swój wiek.

Ich ceremonia ślubna ślubu kościelnego była wyjątkowa, przede wszystkim ze względu na to, że to para młoda brała udział w liturgii. Rodzice prezydenta opowiedzieli o tym w książce: "Rodzice prezydenta. Janina Milewska-Duda i Jan Tadeusz Duda w rozmowie z Mileną Kindziuk". Jak można dowiedzieć się z książki państwo młodzi zdecydowali się na coś, co robi niewiele par. Sam odczytali czytania w czasie mszy, na której przyjęli sakrament małżeństwa:

W czasie mszy Agata i Andrzej sami przeczytali czytania mszalne. Oczywiście także "Pieśń nad pieśniami". A rok później w tym samym kościele ksiądz Maliński chrzcił Kingę - opowiadała we wspomnianej książce matka prezydenta, pani Janina Milewska-Duda.

Szok, co działo się w kościele! Wyjątkowy plan młodej pary

Wyjątkowe było coś jeszcze, co wydarzyło się w kościele. Otóż para młoda postanowiła, by pannę młodą do ołtarza prowadził ojciec, czyli Julina Kornhauser, a pana młodego jego matka. To musiało zrobić ogromne wrażenia na zebranych gościach, ponieważ o ile ojcowie nieraz prowadząc córki do ołtarza, o tyle w przypadku matek to dość rzadkie. Zresztą nawet obecnie, tyle lat później, raczej się tego nie praktykuje i jest to raczej szokujące posunięcie, zupełnie wyjątkowe i budzące zainteresowanie. To matka byłego prezydenta o tym opowiadała po latach:

Ich ślub był niezwykłym przeżyciem dla nas i wielkim wydarzeniem. Sakrament błogosławił w kościele Wizytek ksiądz Mieczysław Maliński, który wcześniej był spowiednikiem Andrzeja i Agaty. To on zasugerował, żeby Agatę do ołtarza prowadził jej ojciec, a ja miałam prowadzić Andrzeja. Tak też się stało - mówiła Janina Milewska-Duda.

Dudowie w czasie ślubu kościelnego mieli stroje zgodne z modą lat 90.

Jak wyglądali młodzi na swoim ślubie? Oczywiście zgodnie z kanonami ówcześnie obowiązującej mody. Agata Duda była ubrana w suknię ślubną typową dla lat 90., z dekoltem, a jej fryzurę zdobiły kwiaty. Całej stylizacji ślubnej elegancji dodały perły, co ciekawe w zeszłym roku, na podobną biżuterię zdecydowała się córka byłej prezydenckiej pary, czyli Kinga Duda. Andrzej Duda na swoim ślubie miał charakterystyczną dla tamtych czasów fryzurę, czyli dłuższe włosy z przedziałkiem po środku głowy. Garnitur miał klasyczny, a dobrał do niego wzorzysty krawat.

ZDJĘCIA ZOBACZYCIE NIŻEJ: