H&M nadal zamyka sklepy! W sumie zlikwidowano ponad 1000 placówek. Co ze sklepami w Polsce?

H&M, gigant odzieżowy, masowo zamyka sklepy stacjonarne na całym świecie.

Od 2019 roku zlikwidowano już prawie 1000 placówek, w tym kultowe lokalizacje w Polsce.

Dlaczego H&M wycofuje się z handlu stacjonarnego i jakie są dalsze plany firmy? Sprawdź, co dzieje się z siecią!

H&M zamyka sklepy na całym świecie. Już prawie 1000 placówek zlikwidowanych

Branża odzieżowa w ostatnim czasie zmaga się z wieloma problemami. Pandemia sprawiała, że wiele osób zmieniło sposób robienia zakupów. Coraz większą popularność zdobywają zakupy online, a wiele sklepów stacjonarnych staje się nierentowe. Szwedzki gigant odzieżowy H&M jako jedna z pierwszych sieci zaczął redukować liczbę sklepów stacjonarnych. Zmiany rozpoczęły się w 2019 roku i trwają do dzisiaj. W sumie w przeciągu blisko 7 lat zamkniętych zostało prawie 1000 sklepów na całym świecie. Oznacza to utratę około 20 proc. międzynarodowej sieci z ponad 5 tys. lokalizacji do 4,101. Likwidacje nie ominęły naszego kraju, gdzie tylko w 2025 roku zamknięto kultowy H&M na ulicy Marszałkowskiej w Warszawie. W listopadzie 2025 roku po 22 latach zamknięto H&M w Starym Browarze w Poznaniu. Obie te lokalizacje były ikoniczne i przez wiele lat dobrze prosperowały.

H&M zamyka sklepy na całym świecie. Tylko w 2024 roku właściciele sieci podjęli decyzję o likwidacji kilkudziesięciu sklepów w Niemczech oraz w Hiszpanii. - H&M i przedstawiciele pracowników osiągnęli zadowalające obie strony porozumienie w sprawie procedury zwolnień grupowych, która obejmuje zamknięcie 27 sklepów w Hiszpanii – informowała wtedy firma w specjalnym oświadczeniu.

Wiele wskazuje, że choć zamknięcia trwają już ponad 6 lat, a w sumie zlikwidowano prawie 1000 sklepów to wciąż nie koniec. Tylko w 2025 roku odzieżowy gigant zamknął 200 kolejnych placówek. Na rok 2026 zaplanowano następne likwidacje. Firma H&M ogłosiła bowiem plany zamknięcia sklepów na Wyspach Kanaryjskich w ramach trwającego programu restrukturyzacji. Plany zmian są odpowiedzią na chińskie platformy cyfrowe, w tym Shein lub Temu, a także konkurencję ze strony tanich gigantów, takich jak Primark. - Grupa H&M stale pracuje nad dostosowywaniem oferty sklepów do zachowań klientów na każdym rynku i ma możliwość renegocjacji lub rozwiązania około jednej trzeciej umów najmu rocznie – poinformowała firma.