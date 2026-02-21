„Człowiek legenda”. Nie żyje profesor Ignacy Fiut. Od lat angażował się w działalność naukową AGH

Nie żyje profesor Ignacy Stanisław Fiut. Filozof, poeta, krytyk literacki i wieloletni pracownik Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zmarł w wieku 76 lat. O jego śmierci poinformował Wydział Humanistyczny AGH. W środowisku akademickim był postacią wybitną i niezwykle cenioną. Dla wielu studentów, prawdziwą legendą.

Smutną wiadomość przekazał Wydział Humanistyczny AGH.

Z głębokim żalem informujemy o śmierci prof. dr hab. Ignacego Fiuta, wieloletniego pracownika naszego Wydziału, wybitnego nauczyciela akademickiego, badacza oraz ważnej postaci w życiu wspólnoty akademickiej − przekazał Wydział Humanistyczny AGH.

W komunikacie podkreślono, że profesor angażował się w działalność naukową i dydaktyczną, a jego dorobek oraz postawa pozostaną trwałą częścią pamięci społeczności akademickiej.

Wspomnienia studentów i społeczności

Profesora żegnają także jego studenci. W mediach społecznościowych pojawiają się poruszające wpisy. Wspominają go jako „człowieka legendę”, osobę autentyczną i bezpośrednią. Podkreślają, że był nauczycielem wymagającym, ale jednocześnie wspierającym i oddanym swoim podopiecznym.

Informację o śmierci podała również gmina Stary Sącz, gdzie profesor spędził młodzieńcze lata.

Profesor przez całe życie pozostawał związany z nauką i kulturą, pozostawiając po sobie bogaty dorobek naukowy i literacki − czternaście książek naukowych i filozoficznych, tomiki poetyckie oraz aktywną działalność w środowiskach literackich Krakowa i Sądecczyzny − podała gmina. Dodano, że dorobek naukowy i twórczy profesora „na trwałe zapisze się w historii polskiej humanistyki, a pamięć o nim pozostanie żywa także w lokalnej wspólnocie”.

Życie i kariera Profesora Ignacego Fiuta

Ignacy Stanisław Fiut urodził się w 1949 roku w Nowym Sączu. Studiował filozofię i biologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1975 roku rozpoczął pracę w Instytucie Nauk Społecznych AGH i z uczelnią tą związany był przez około cztery dekady. W AGH kierował między innymi Zakładem Filozofii i Wydziałem Nauk Społecznych Stosowanych. Przez osiem lat szefował Pracowni Analizy Zawartości Prasy w Ośrodku Badań Prasoznawczych UJ.

Uroczystości pogrzebowe Profesora Fiuta

Osobiste i niezwykle poruszające słowa pożegnania opublikował jego syn.

19 lutego 2026 roku odszedł od nas profesor, filozof, poeta, ale przede wszystkim mój Tato – Ignacy S. Fiut. Dziękuje Ci, Tato, za te wszystkie wspólnie spędzone lata. Będzie nam Cię bardzo brakowało − pożegnał profesora jego syn Michał.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę (25 lutego) o godzinie 12 w kaplicy na Cmentarzu Parafialnym, Prądnik Biały w Krakowie przy ul. Piaszczystej.

