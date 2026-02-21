Słowaccy ratownicy natrafili na ciało w górach. To najprawdopodobniej zaginiony 30-letni Andrzej

30-letni Andrzej zaginął w Walentynki

30-letni Andrzej zaginął dokładnie 14 lutego, w Walentynki. Ostatni raz rodzina miała z nim kontakt około południa. Od tamtej pory słuch o nim zaginął. Od tamtego czasu w Tatrach trwały poszukiwania mężczyzny. Służby ratownicze przeczesywały góry zarówno po polskiej, jak i słowackiej stronie.

W akcji udział brało aż 22 ratowników TOPR. Wykorzystywano drony, śmigłowce oraz specjalistyczne psy lawinowe. Do działań włączyli się również słowaccy ratownicy z Horskiej Zachrannej Służby, sprawdzając rejon Doliny Cichej i pas przygraniczny.

Ciało odnalezione w Tatrach. To najprawdopodobniej zaginiony 30-latek

Jak przekazał w sobotę, 21 lutego dyżurny TOPR - słowaccy ratownicy podczas działań poszukiwawczych w Żlebie pod Suchą Przełęczą najprawdopodobniej natrafili na ciało mężczyzny.

Znalezione ciało zostało przetransportowane śmigłowcem TOPR do wylotu Doliny Cichej po słowackiej stronie Tatr. Odkrycia dokonano w ramach szeroko zakrojonych poszukiwań, które trwały od kilku dni.

Zaginiony mężczyzna po raz ostatni był widziany 14 lutego. Wjechał kolejką na Kasprowy Wierch, co zarejestrował monitoring. W ostatnich dniach ratownicy z Polski i Słowacji przeczesywali m.in. grań między Kasprowym Wierchem a Świnicką Przełęczą oraz okolice Doliny Cichej.

Trudne warunki i zawieszenie akcji

W akcji wykorzystywano śmigłowiec, drony oraz psy lawinowe. Po słowackiej stronie w czwartek odnaleziono lawinisko. Ze względu na pogorszenie pogody i rosnące zagrożenie lawinowe w piątek poszukiwania wstrzymano.

Obecnie dalsze czynności w tej sprawie prowadzą słowackie służby.

