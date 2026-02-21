Pożar w DPS-ie w Lubuskiem! Ewakuowano prawie 100 osób. Straż pożarna przekazała tragiczne wieści

- Pożar wybuchł w Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie, wywołując chaos i zagrożenie.
- Trwa ewakuacja blisko 100 pensjonariuszy, a 10 osób odniosło obrażenia, w tym poparzenia i podtrucia dymem.
- Służby walczą z ogniem, a gęsty dym unosi się nad budynkiem – dowiedz się więcej o akcji ratunkowej i stanie poszkodowanych.
Pożar w DPS-ie w Szczawnie. 10 osób poszkodowanych, trwa ewakuacja blisko 100 pensjonariuszy
W sobotę, 21 lutego, w Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie (woj. lubuskie) wybuchł pożar. Ewakuowano 96 mieszkańców placówki. Na miejscu pracowali strażacy, policjanci oraz zespoły ratownictwa medycznego – poinformowało RMF FM. Jak przekazywano na początku, w wyniku zdarzenia rannych zostało 10 osób. Obecnie wiadomo już, że jedna osoba poniosła śmierć.
Zmarły był pensjonariuszem DPS-u. Nie udało się go uratować pomimo długiej reanimacji. Prawdopodobnie mężczyzna ten zatruł się dymami pożarowymi - przekazał mł. bryg. Kaniak.
Jeszcze przed przybyciem służb personel DPS-u rozpoczął wyprowadzanie podopiecznych z budynku. Straż pożarna przekazała, że trzy osoby doznały lekkich poparzeń, a dwie podtruły się dymem. Ogień nadal nie został opanowany.
- Pomieszczenie, które było objęte pożarem, znajduje się na pierwszym piętrze i tak naprawdę ogień ograniczył się tylko do niego, natomiast ze względu na bardzo duże zadymienie trzeba było ewakuować wszystkich pensjonariuszy - powiedział mł. bryg. Kaniak.
Ewakuowani podopieczni DPS-u zostali przewiezieni do świetlicy wiejskiej w Szczawnie, gdzie została im zapewniona opieka na czas akcji gaśniczej. Organem prowadzącym DPS jest starostwo powiatowe w Krośnie Odrzańskim.
Na miejscu są policjanci, którzy wcześniej pomagali w ewakuacji mieszkańców – poinformowała kom. Justyna Kulka z Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim.
Dodała, że niebawem policjanci wraz z biegłym z zakresu pożarnictwa zajmą się ustalaniem dokładnych okoliczności i przyczyny powstania pożaru. Śledztwo w tej sprawie będzie nadzorowała prokuratura.
Zgłoszenie o pożarze strażacy przyjęli w sobotę, o godz. 10.55. Ogień pojawił się w pokoju na piętrze budynku DPS-u. Dzięki skutecznej akcji gaśniczej pożar nie rozprzestrzenił się na inne pomieszczenia, ale spowodował duże zadymienie w całym obiekcie.
W kulminacyjnym momencie w działaniach brało udział 14 zastępów bojowych PSP i OSP. DPS w Szczawnie mieści się w piętrowym budynku z użytkowym poddaszem.