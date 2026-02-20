Nalot na dziuplę z kradzionymi autami. W środku znaleźli prawdziwą fortunę

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2026-02-20 8:21

To miało być szybkie wzbogacenie się na cudzej krzywdzie, a skończyło się spektakularną wpadką. Lubuscy funkcjonariusze zaledwie dzień po kradzieży namierzyli luksusowe samochody warte krocie. Kiedy weszli na teren posesji w powiecie żarskim, ich oczom ukazał się widok, który nie pozostawiał złudzeń. 44-latek był w trakcie "roboty", a teraz słono za to zapłaci.

Luksusowe auta pocięte na kawałki

Funkcjonariusze pojawili się na posesji w powiecie żarskim niespodziewanie, przerywając nielegalny proceder w kluczowym momencie. To, co tam odkryli, robi wrażenie nawet na doświadczonych śledczych. W zlikwidowanej dziupli znajdowały się luksusowe maszyny: potężny Dodge RAM oraz sportowe Audi R8. Przestępcy działali błyskawicznie – pojazdy zostały skradzione w Niemczech zaledwie dobę wcześniej, a w momencie wejścia policji były już częściowo rozebrane. Wartość odzyskanego mienia oszacowano na zawrotną kwotę blisko 900 tysięcy złotych.

- Na teren jednej z posesji w powiecie żarskim policjanci weszli w ubiegłym tygodniu. Znajdowały się tam dwa pojazdy, skradzione dzień wcześniej w Niemczech: Dodge RAM i Audi R8. Oba samochody były w dużej części zdemontowane. Kryminalni znaleźli w dziupli ponad sto części i podzespołów pochodzących od tych aut – relacjonuje mł. asp. Żaneta Kumoś z Komendy Powiatowej Policji w Żarach.

Recydywista wpadł na gorącym uczynku

Na miejscu zatrzymano 44-letniego mężczyznę, dla którego wizyta mundurowych oznacza początek ogromnych problemów. Usłyszał on poważny zarzut paserstwa umyślnego, czyli pomocy w ukryciu mienia pochodzącego z przestępstwa. Co gorsza, dla podejrzanego nie jest to pierwszy konflikt z wymiarem sprawiedliwości. Mężczyzna dopuścił się tego czynu w warunkach recydywy, co oznacza, że sąd może wymierzyć mu surowszą karę – nawet do 7,5 roku pozbawienia wolności.

To dopiero początek aresztowań?

Czy 44-latek działał sam, czy był tylko trybikiem w większej, międzynarodowej maszynie przestępczej? Służby nie mają wątpliwości, że sprawa ma charakter rozwojowy. Śledczy prowadzą teraz intensywne działania, które mają na celu ustalenie i zatrzymanie bezpośrednich złodziei samochodów oraz innych osób zamieszanych w ten dochodowy, lecz nielegalny biznes. Wygląda na to, że rozbicie tej dziupli to dopiero pierwszy krok w walce z gangiem.

Zlikwidowali dziuplę z kradzionymi autami z Niemiec
Galeria zdjęć 6
Za zabójstwo grozi dożywocie. A wiesz, ile można dostać za inne przestępstwa?
Pytanie 1 z 12
Jaka kara więzienia grozi za kradzież w włamaniem?
Szalony pościg za złodziejem audi. 18-latek wjechał w znak i wciąż próbował uciekać!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA
ZŁODZIEJE SAMOCHODÓW
KRADZIONE SAMOCHODY
KRADZIEŻ SAMOCHODÓW