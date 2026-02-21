Pijany strażnik uderzył radiowozem w auto! Straż Miejska w Krakowie reaguje na incydent

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
PAP
PAP
2026-02-21 13:06

Nietrzeźwy strażnik miejski uderzył w inny samochód! Piątkowa (20 lutego) kolizja w Krakowie wywołała burzę i błyskawiczną reakcję przełożonych. Straż Miejska zapowiada teraz obowiązkowe, systemowe kontrole trzeźwości przed każdą służbą. Sprawą zajmuje się policja, a wobec strażnika wszczęto procedurę, która może zakończyć się jego zwolnieniem.

Autor: MAREK KUDELSKI / SUPER EXPRESS
  • Radiowóz Straży Miejskiej w Krakowie zderzył się z zaparkowanym autem.
  • Kierujący radiowozem strażnik miejski był pod wpływem alkoholu.
  • Komendant Straży Miejskiej zapowiedział konsekwencje i nowe zasady.
  • Czy to zdarzenie zmieni coś w służbie? Przeczytaj, co dalej!

Kolizja na skrzyżowaniu. Winny strażnik miejski

Jak poinformowała straż miejska, w piątkowy wieczór (20 lutego) radiowóz na skrzyżowaniu ulic Lea i Kijowskiej w Krakowie wjechał w samochód zaparkowany na chodniku. Prowadzący pojazd strażnik był – jak później ustalono – po spożyciu alkoholu.

Z ustaleń policji wynika, że przyczyną zdarzenia było niedostosowanie prędkości do warunków drogowych. Podkom. Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji przekazała, że badanie wykazało u kierowcy 0,2 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

Zdarzenie z udziałem nietrzeźwego strażnika. Konsekwencje i nowe zasady

W odpowiedzi na incydent komendant Straży Miejskiej w Krakowie rozpoczął postępowanie wyjaśniające, które ma doprowadzić do wyciągnięcia konsekwencji, włącznie ze zwolnieniem funkcjonariusza ze służby.

- Mimo, iż wczorajsze zdarzenie miało charakter incydentalny, komendant podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w wewnętrznych przepisach jednostki, mających na celu systemowe kontrole trzeźwości strażników rozpoczynających służbę – podała straż miejska.

