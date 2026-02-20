Brutalny atak na krakowskich w Łagiewnikach

Do zdarzenia doszło wieczorem 12 lutego przed jednym ze sklepów w krakowskiej dzielnicy Łagiewniki. Jak wynika z relacji świadków, między grupą osób doszło do awantury, która szybko przerodziła się w brutalne pobicie. 39-letni mężczyzna został zaatakowany przez grupę młodych ludzi, którzy użyli niebezpiecznego narzędzia – maczety.

- Oficer dyżurny krakowskiej komendy miejskiej odebrał zgłoszenie dotyczące pobicia mężczyzny przez grupę młodych osób… Policjanci ustalili, że do zdarzenia doszło po godzinie 21. Poszkodowany mężczyzna został pobity przy użyciu niebezpiecznego narzędzia

- informuje Komenda Miejska Policji w Krakowie.

Na miejsce natychmiast wezwano pogotowie ratunkowe, które udzieliło pomocy poszkodowanemu. Mężczyzna miał obrażenia powstałe w wyniku użycia ostrego narzędzia. Policja rozpoczęła poszukiwania sprawców.

Napastnikami... dzieci. Grożą im poważne konsekwencje

Dzięki zabezpieczonym nagraniom z monitoringu udało się zidentyfikować osoby biorące udział w ataku. Okazało się, że sprawcami są bardzo młodzi ludzie. Policja zatrzymała w sumie cztery osoby odpowiedzialne za pobicie 39-latka.

- W miniony poniedziałek kryminalni z Komisariatu Policji V w Krakowie zatrzymali w sumie 4 osoby odpowiedzialne za pobicie 39-latka. Troje zatrzymanych to osoby nieletnie w wieku 13 oraz 14 lat, natomiast czwarta osoba to mężczyzna w wieku lat 19

- przekazano w policyjnym komunikacie.

Najbardziej szokujący jest fakt, że wśród zatrzymanych są 13 i 14-latkowie. O ich dalszym losie zadecyduje sąd rodzinny. Pełnoletni sprawca odpowie przed sądem jako dorosły, grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności. Prokuratura zastosowała wobec niego środki zapobiegawcze w postaci policyjnego dozoru i zakazu kontaktowania się z pokrzywdzonym.

- Zatrzymanym osobom przedstawione zostały zarzuty pobicia osoby przy użyciu niebezpiecznego narzędzia. O dalszym losie osób nieletnich zadecyduje sąd rodzinny. 19-latek natomiast odpowiadać będzie jako dorosły. W tym przypadku kodeks karny przewiduje karę nawet do 8 lat pozbawienia wolności

- informuje policja.