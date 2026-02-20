Gwiazda TVN w opiętej sukience! Malwina Wędzikowska szokuje figurą

Julita Buczek
2026-02-20 19:59

To był wieczór pełen emocji, ale i wielkiej mody! Na spotkaniu prasowym programu „The Traitors. Zdrajcy” Malwina Wędzikowska skradła całe show. W czarnej, obłędnie dopasowanej sukni wyglądała jak milion dolarów, a premiera w luksusowych wnętrzach Hotelu Bellotto w Warszawie tylko podkreśliła rangę wydarzenia.

Premiera programu odbyła się w pięknych, historycznych wnętrzach Hotel Bellotto, które tego wieczoru wypełniły się gwiazdami, mediami i błyskiem fleszy. Jednak to Malwina Wędzikowska była bezdyskusyjną królową wieczoru. Jej stylizacja natychmiast przyciągnęła uwagę fotoreporterów i gości. Trudno było oderwać od niej wzrok! 

Gwiazda TVN w opiętej sukience! Malwina Wędzikowska szokuje figurą

Malwina Wędzikowska, czyli prowadząca "The Traitros. Zdrajcy" postawiła na czerń w wyjątkowo zmysłowym wydaniu. Jej suknia była dopasowana do granic możliwości i perfekcyjnie podkreślała sylwetkę. Kreacja sprawiała wrażenie dwuczęściowej - góra to mocno dopasowany, modelujący figurę gorset, który akcentował talię i linię ramion. Dół natomiast był luźniej puszczony, miękko opadał wzdłuż nóg, nadając całości lekkości i elegancji. Kontrast między konstrukcyjną górą a swobodniejszym dołem stworzył efekt spektakularnej harmonii.

Całość uzupełniła złota biżuteria, która pięknie odbijała światło i podkreślała opaloną, muśniętą słońcem skórę Wędzikowskiej. Stylizację dopełniły klasyczne, czarne szpilki, wysmuklające sylwetkę i dodające jej jeszcze więcej klasy.

Włosy pozostawiła rozpuszczone - delikatne fale miękko opadały na ramiona, nadając jej świeżości i naturalnego wdzięku. Makijaż subtelnie podkreślał rysy twarzy, nie przyćmiewając mocnego charakteru stylizacji. Całość była dopracowana w najmniejszym detalu. Co sądzicie? Dla nas klasa w czystej postaci!

Premiera "The Traitros. Zdrajcy" w TVN już niedługo!

Już w niedzielę, 22 lutego 2026 roku o 19:45 w TVN, rusza nowy sezon hitowego programu "The Traitors. Zdrajcy". Uczestnicy wkraczają do tajemniczego dworu i od pierwszych chwil doznają totalnego szoku! Nieoczekiwane zasady gry, napięcie i pierwsze zdrady sprawiają, że emocje sięgają zenitu. Będziecie oglądać?

