Ma 83 lata i nie zwalnia tempa! Seniuk znów na planie - młodsi mogą brać z niej przykład!

Podczas prezentacji jesiennej oferty Telewizja Polska nie brakowało głośnych nazwisk i ambitnych zapowiedzi. Jednak to wystąpienie Anna Seniuk wywołało szczególne poruszenie. Aktorka zdradziła, że po ponad dwóch dekadach przerwy na antenę wraca Teatr dla Dzieci i Młodzieży.

Przygotowałyśmy fantastyczne, moim zdaniem, - najskromniej mówiąc, samo chwała w koncie stała - przygotowałyśmy po wielu latach nieobecności Teatru dla Dzieci Młodzieży. W telewizji po dwudziestu kilku latach będzie premiera wreszcie otwierająca ten dział dla naszych najmłodszych i to jest bardzo ważne i tym się powinniśmy zająć. (...) Gram tam szefową cyrku, która organizuje przedstawienie, więc tylko tyle mogę powiedzieć. (...) z kolei w innej telewizji będzie film, który zrobiliśmy - druga część. Nic na siłę to było w Netflixie, zrobiliśmy drugą część "Podlasie" i czekamy na premierę. No i czekamy dalej na inne propozycje, które powolutku tam się już w Teatrze Telewizji pokazują, więc tylko kwestia wyboru i czasu - mówi nam Anna Seniuk.

Powrót Teatru dla Dzieci i Młodzieży to wielkie wydarzenie. Ostatnie takie premiery telewizja publiczna emitowała ponad 20 lat temu. Teraz ma się to zmienić. Seniuk podkreśla, że to nie tylko artystyczne wyzwanie, ale przede wszystkim misja. Zapytana o to, czy dzieci są trudniejszą widownią niż dorośli, odpowiedziała bez wahania. Te słowa wybrzmiały jak manifest. Aktorka jasno daje do zrozumienia, że teatr dla najmłodszych to nie margines ramówki, lecz inwestycja w przyszłość widzów - i całego społeczeństwa. Równolegle Seniuk nie zwalnia tempa. Wspomniała o drugiej części filmu "Nic na siłę", który powstał dla Netflixa, oraz o nowych propozycjach w Teatrze Telewizji. Wygląda na to, że nadchodzące miesiące będą dla niej wyjątkowo intensywne.

Są najbardziej wymagającą widownią, nie można ich poszukać. Trzeba mieć prawdę, takie stare powiedzenie dla dzieci trzeba grać tak, jak dla dorosłych, tylko trochę lepiej - po prostu. Dzieci od razu recenzują spektakl, jeżeli się jest w teatrze, to na żywo recenzują, albo im się podoba, albo im się nie podoba. Nie mają takich norm zachowania, że nie wypada. Dzieci reagują spontanicznie. Myślę, że przy telewizorach też, więc po prostu zrobiliśmy wszystko, żeby była jak najlepsza obsada i żeby dzieci poczuły ten kawałek prawdy w tej telewizji dla siebie. I myślę, że trzeba utrzymać ten trend, jakie sobie dzieci wychowamy, z jaką wyobraźnią i taką inteligencją to taką będziemy mieć emeryturę - powiedziała "Super Expressowi" Anna Seniuk.

Rozmawiała Julita Buczek

