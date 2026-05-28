Kierowca ciężarówki nie zauważył 12-latki. Dziewczynka zginęła na pasach w Płocku

Alicja Franczuk
2026-05-28 11:56

Tragiczne wieści z Płocka. W czwartkowy ranek (28 maja) około godziny 7:30 na skrzyżowaniu al. Piłsudskiego z ul. Dworcową kierowca ciężarówki potrącił 12-latkę przejeżdżającą na rowerze przez pasy. Dziewczynka w ciężkim stanie została przetransportowana do szpitala. Tam niestety zmarła.

Płock. 12-latka potrącona na przejściu

Dramatyczne wieści potwierdziła w rozmowie z „Super Expressem” podkom. Monika Jakubowska z Komendy Miejskiej Policji w Płocku. - 54-letni kierujący pojazdem ciężarowym skręcając w prawo potrącił 12-letnią rowerzystkę - przekazała.

Na miejscu błyskawicznie zjawiły się służby ratunkowe. Ranna 12-latka w bardzo ciężkim stanie została przetransportowana do szpitala. Niestety, lekarzom nie udało się uratować jej życia. Nastolatka zmarła.

Jak poinformowała podkom. Jakubowska, kierowca ciężarowego DAF był trzeźwy i posiadał uprawnienia. W chwili wypadku zarówno on, jak i nastolatka, mieli zielone światło.

Według ustaleń reportera RMF FM, dziewczynka w kasku prawidłowo przejeżdżała ścieżką rowerową. Kierowca ciężarówki miał jej jednak nie zauważyć.

Policja wyjaśnia okoliczności wypadku

Na miejscu tragicznego zdarzenia pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. - Zabezpieczone zostały ślady oraz sporządzona dokumentacja, celem wyjaśnienia przyczyn i okoliczności tego tragicznego wypadku - poinformowała podkom. Monika Jakubowska.

Śmiertelne potrącenie 12-latki na rowerze przez ciężarówkę. Na miejscu pracuje policja oraz prokurator
