Horror w akademiku! Spłonęło co najmniej dziesięć uczennic

Kenia wstrząśnięta kolejną tragedią: pożar w akademiku szkoły dla dziewcząt w Nakuru pochłonął życie co najmniej dziesięciu uczennic.

Ogień wybuchł w środku nocy, a służby ratunkowe intensywnie przeszukują zgliszcza, obawiając się, że bilans ofiar może drastycznie wzrosnąć.

Odkryj, co stoi za serią podobnych tragedii w kenijskich szkołach i czy ta ostatnia katastrofa mogła zostać uniknięta.

Nocny pożar w akademiku. Zginęło co najmniej 10 uczennic

To wielka tragedia! W czwartek (28 maja) w nocy doszło do pożaru w akademiku szkoły dla dziewcząt w regionie Nakuru w środkowej Kenii. Komendant lokalnej policji, Samuel Ndanyi, w rozmowie z rozgłośnią radiową Capital FM powiedział, że ogień pojawił się w budynku około godz. 1 w nocy czasu lokalnego, czyli mniej więcej o północy czasu polskiego. Na miejsce od razu pojechały służby ratunkowe. Ogień jednak rozprzestrzeniał się bardzo szybko. Na razie mówi się, że spłonęło co najmniej dziesięć dziewcząt.

Liczba ofiar może być jednak znacznie większa. Trwa przeszukiwanie spalonego budynku. Do akcji wkroczył m.in. Kenijski Czerwony Krzyż. Agencja Reutera podała, że przedstawiciel policji powiatowej Masouda Mwinyi rozmawiał ze zrozpaczonymi rodzicami dzieci przed spaloną szkołą. "Niepokojąca i smutna sytuacja" - miał powiedzieć. Trwa ustalanie tożsamości zmarłych uczennic.

Pożary w szkołach w Kenii niezwykle częste

"Nasi ratownicy z E-Plus Medical Services Kenya, załogi karetek oraz personel zapewniający wsparcie psychospołeczne są na miejscu zdarzenia, gdzie wraz z innymi służbami ratowniczymi i władzami udzielają pomocy poszkodowanym uczennicom” –poinformowała organizacja na platformie X. Stacja CBS przypomina, że pożary w szkołach z internatem w Kenii zdarzają się często. "Niektóre z nich są spowodowane podpaleniami, inne zaś zwarciami elektrycznymi" - czytamy. Najtragiczniejszym w skutkach pożarem szkoły był ten z 2001 roku, gdy w internacie w hrabstwie Machakos zginęło 67 uczniów.

7