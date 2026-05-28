Bydgoszcz szuka 16-letniej Nadii. Nastolatka wyszła z domu i przepadła bez śladu

16-letnia Nadia Pawlak wyszła z domu 24 maja około godziny 21:00 i do tej pory nie wróciła. Poszukiwania prowadzi Komisariat Policji Bydgoszcz Śródmieście.

Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego opublikowało komunikat z rysopisem nastolatki. Nadia ma około 167 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę, niebieskie oczy oraz ciemny brąz włosów, które są farbowane.

W chwili zaginięcia ubrana była w szare spodnie dresowe, czarną kurtkę, czarną bluzę oraz białe buty marki Nike. Miała przy sobie także czarny T-shirt w białe prążki oraz długie czarne spodnie.

Informacja o poszukiwaniach nastolatki została wyświetlona również na tablicach ITS na niektórych przystankach komunikacji miejskiej w Bydgoszczy. W ten sposób służby chcą dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców i zwiększyć szanse na odnalezienie dziewczyny.

Osoby, które mogą wiedzieć, gdzie przebywa Nadia Pawlak, proszone są o pilny kontakt z Komisariatem Policji Bydgoszcz Śródmieście pod numerami telefonu 47 751 11 59, 47 751 11 60 lub pod numerem alarmowym 112.