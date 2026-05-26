Przebudowa pętli tramwajowej w Lesie Gdańskim w Bydgoszczy. Byliśmy na placu budowy!

Prace przy przebudowie pętli tramwajowej w bydgoskim Lesie Gdańskim rozpoczęły się 7 stycznia 2026 roku. Od tego czasu zawieszona została komunikacja tramwajowa w tym miejscu, a w zamian uruchomiono zastępczą komunikację autobusową ZaT na odcinku rondo Jagiellonów - Jagiellońska - Gdańska - Las Gdański P+R.

Do tej pory, wykonawca inwestycji - firma Balzola z Warszawy - większość prac prowadził na ulicy Rekreacyjnej, gdzie wybudowana została kanalizacja deszczowa. Ponadto ułożono nową nawierzchnię i krawężniki. Z kolei w obrębie budowanej pętli rozebrano sieci i słupy trakcyjne, torowisko, a także wiatę przystankową i perony. Wykonawca przygotował już podłoże pod nowe torowisko, a także zamontował nowe słupy trakcyjne.

W ramach inwestycji powstaną dodatkowe tory, dzięki którym tramwaje będą mogły się wymijać bez konieczności wycofywania. Dzięki rozbudowie, każda linia tramwajowa kursująca do Myślęcinka (1, 2 oraz 10) będzie miała własny peron. Łącznie w Lesie Gdańskim wybudowanych zostanie pięć peronów - trzy początkowe i dwa końcowe. Z kolei wyniesione przejścia dla pieszych poprawią bezpieczeństwo pieszych.

Jak informuje Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, powstaną też zielone torowiska, a cała infrastruktura zostanie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. - Ustawione zostaną również wiaty, w tym rowerowa, które będą obsadzone roślinami na dachu oraz otoczone oplecionymi pnączami stelażami - dodaje ZDMiKP. Wartość kontraktu to niespełna 16 milionów złotych, a prace mają zakończyć się na początku 2027 roku.

Pętla Las Gdański została wybudowana w 1989 roku i od tamtego czasu przechodziła tylko doraźne remonty. Trwająca obecnie modernizacja to pierwsza tak duża inwestycja w tym miejscu od blisko czterech dekad.