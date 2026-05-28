Weekend w Bydgoszczy z wyraźną zmianą pogody. Po ciepłym piątku przyjdzie deszcz

Pogoda w Bydgoszczy: 29-31 maja

Mieszkańcy Bydgoszczy w najbliższych dniach doświadczą prawdziwej pogodowej huśtawki. Weekend rozpocznie się przyjemną, wiosenną temperaturą, jednak jego środek upłynie pod znakiem deszczu i chłodniejszego powietrza. Pod koniec weekendu aura znów zacznie się stabilizować, a opady ustaną, choć na powrót słońca trzeba będzie jeszcze poczekać.

Początek weekendu ciepły, ale pochmurny

Piątek, 29 maja, będzie najcieplejszym dniem weekendu w Bydgoszczy. Temperatura maksymalna w ciągu dnia sięgnie około 22 stopni Celsjusza, co stworzy komfortowe warunki do spędzania czasu na zewnątrz. Noc będzie jednak chłodna, z temperaturą spadającą do około 7 stopni. Mimo wysokiej temperatury, słońce będzie się rzadko przebijać przez chmury – prognozowane jest duże zachmurzenie. Tego dnia nie należy jednak spodziewać się opadów. Powieje też umiarkowany wiatr, osiągający prędkość około 4 m/s.

Sobota z deszczem i niższą temperaturą

W sobotę, 30 maja, pogoda w Bydgoszczy ulegnie wyraźnemu załamaniu. Przede wszystkim pojawią się opady deszczu. Prognozy wskazują na słabe, ale potencjalnie długotrwałe opady przez większą część dnia. Zmieni się również temperatura. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą maksymalnie 19 stopni Celsjusza, co oznacza odczuwalne ochłodzenie w porównaniu z piątkiem. Noc będzie za to cieplejsza niż poprzednia, z temperaturą około 11 stopni. Wiatr nieco osłabnie, jego prędkość wyniesie około 3 m/s.

Spokojniejsza niedziela na zakończenie weekendu

Niedziela, 31 maja, przyniesie uspokojenie aury. Opady deszczu niemal całkowicie ustaną, choć mogą pojawić się jeszcze ich symboliczne ilości. Temperatura ponownie lekko wzrośnie, osiągając w ciągu dnia około 20 stopni Celsjusza. Noc pozostanie na podobnym poziomie co poprzednia, z temperaturą około 11 stopni. Wiatr będzie najsłabszy w całym weekendzie, wiejąc z prędkością około 2 m/s. Niestety, niebo nad Bydgoszczą wciąż pozostanie w dużej mierze pokryte chmurami.

Jak spędzić weekend w Bydgoszczy?

Piątkowa, ciepła aura, mimo zachmurzenia, zachęca do aktywności na świeżym powietrzu. To dobra okazja na dłuższy spacer po miejskich parkach czy bulwarach, zanim pogoda się zmieni. Deszczowa sobota to z kolei idealny moment, by nadrobić zaległości kulturalne. Warto pomyśleć o wizycie w kinie, muzeum czy spędzeniu popołudnia w jednej z przytulnych kawiarni. Niedziela, z zanikającymi opadami, znów otworzy możliwości na spędzenie czasu na zewnątrz. Chociaż słońca będzie niewiele, spokojna i nieco cieplejsza pogoda będzie sprzyjać rodzinnym wyjściom.

Dane pogodowe: OpenWeather