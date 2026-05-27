Pożar na grobie Łukasza Litewki! Jest komunikat strażaków!

Pożar na grobie Łukasza Litewki. Ogień pojawił się z powodu zniczy?

Pożar grobu tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewki! Do zdarzenia doszło na cmentarzu parafialnym przy ulicy Zuzanny w Sosnowcu. Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do straży pożarnej około godziny 11.34. Na miejsce skierowano strażaków, którzy szybko ugasili ogień. Jak przekazał młodszy brygadier Tomasz Dejnak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu, sytuacja została opanowana bardzo szybko i nie wymagała dużej akcji ratowniczej. – Prawdopodobnie ktoś z odwiedzających położył wiązankę zbyt blisko znicza, doszło do zapalenia. Zniczy przy grobie jest bardzo dużo. To była szybka akcja gaszenia pożaru, nie wymagała większej interwencji strażaków – powiedział strażak w rozmowie z „Faktem”. Ogień objął przede wszystkim kwiaty, wiązanki i znicze ustawione przy grobie. Sama mogiła została już uporządkowana.

Śmierć Łukasza Litewki wstrząsnęła Polską. Poseł zmarł potrącony przez samochód

Łukasz Litewka był jednym z najbardziej rozpoznawalnych polityków Lewicy młodego pokolenia. Poseł z Sosnowca angażował się przede wszystkim w działalność społeczną i charytatywną. Wiele osób znało go także z pomocy organizowanej dla dzieci, osób starszych oraz zwierząt. Polityk zginął tragicznie 23 kwietnia tego roku. Miał 36 lat. Został potrącony przez samochód marki Mitsubishi Colt, gdy jechał rowerem ulicą Kazimierzowską w Dąbrowie Górniczej. Jego śmierć wywołała ogromne poruszenie nie tylko wśród polityków, ale także mieszkańców Sosnowca i ludzi, którzy śledzili jego działalność w internecie. Po pogrzebie na grobie stale pojawiały się nowe znicze, kwiaty i pamiątki pozostawiane przez mieszkańców.

Sonda Jak zapamiętasz działalność Łukasza Litewki? Jako zaangażowanego społecznie polityka Jako obrońcę praw zwierząt Jako aktywistę pomagającego potrzebującym Trudno mi ocenić / nie znałem(am) jego działalności

GROB LUKASZA LITEWKI