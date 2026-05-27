Dramat na drodze pod Lipnem. Chwilę później 67-latek już nie żył!

Anna Kisiel
2026-05-27 12:30

Kolejna tragedia na drogach woj. kujawsko-pomorskiego. Do zdarzenia doszło w środę, 27 maja, w Chlebowie pod Lipnem. Na drodze wojewódzkiej nr 557 zderzyły się dwa samochody osobowe. Jeden z kierowców był reanimowany, jednak jego życia nie udało się uratować. Szczegóły zdarzenia podajemy poniżej!

Do zdarzenia doszło około godziny 9 na drodze wojewódzkiej nr 557 w miejscowości Chlebowo. W wypadku uczestniczyły dwa auta osobowe - Audi A3 oraz Volkswagen T-Cross. Jak poinformowała rzecznik lipnowskiej policji w rozmowie z dziennikarzem "Gazety Pomorskie", oba pojazdy jechały w kierunku Rypina. Za Volkswagenem poruszało się Audi, a przed nimi znajdowała się ciężarówka.

Za kierownicą Audi siedział 19-letni mieszkaniec powiatu lipnowskiego. Towarzyszył mu 18-letni pasażer. Volkswagenem kierował 67-letni mieszkaniec powiatu lipnowskiego. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierowca Audi rozpoczął manewr wyprzedzania Volkswagena. W tym samym czasie kierujący Volkswagenem miał zjechać na lewy pas, chcąc wyprzedzić jadącą przed nim ciężarówkę.

 

W wyniku tej sytuacji Audi zjechało z drogi i zatrzymało się w polu. Volkswagen uderzył natomiast w drzewo. Kierowca tego auta był reanimowany, jednak mimo wysiłków ratowników nie udało się go uratować. 67-latek zmarł na miejscu.

Podróżujący Audi zostali przetransportowani do szpitala. Dokładne okoliczności tragedii wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratury.

