Tak ręczniki piorą chemicy i sprzątaczki. Dodatek tego zapomnianego składnika sprawia, że ręczniki odzyskują miękkość i ładny zapach. Pranie ręczników w pralce

Twoje ręczniki są sztywne i żółkną po praniu? Niewłaściwa pielęgnacja niszczy ich włókna i sprzyja bakteriom, zamiast zapewniać higienę.

Odkryj proste błędy, które popełniasz (np. przeładowując pralkę), i poznaj zasady, by Twoje ręczniki znów były idealnie miękkie.

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Jak prać ręczniki? Dlaczego ręczniki stają się sztywne?

Białe ręczniki kojarzą się z hotelową czystością. Wiele osób chce mieć je w domu ponieważ wyglądają schludnie i czyste. Jednak dbanie o białe ręczniki przysparza wielu problemów. Ręczniki należy regularnie prać, najlepiej w wyższych temperaturach. Mają one kontakt z nasza skórą oraz wilgocią. Mokre ręczniki to doskonale siedlisko dla rozwoju bakterii oraz drobnoustrojów. Częste i nieodpowiedni pranie sprawia, że ręczniki żółkną oraz stają się sztywne. Aby tego uniknąć pamiętaj, by ręczniki prać zawsze z użyciem delikatnych detergentów. Unikaj płynów do płukania, które mogą sprzyjać ubijaniu się materiału. Nigdy nie zapełniaj maksymalnie bębna pralki. Niech w 1/3 pozostanie on pusty. Dzięki temu detergent piorący oraz woda będą mogły swobodnie przepływać wokół materiałów.

Genialny sposób na pożółkłe ręczniki. W ten sposób odzyskają swoją oryginalną biel

Jednym ze skutecznych sposób na delikatnie wybielanie ręczników jest aspiryna. Popularny lek rewelacyjnie poradzi sobie z niewielkimi pożółknięciami. W ręcznikach często zbiera się nie tylko brud, ale również grzyby i bakterie. Kwas acetylosalicylowy zwarty w Aspirynie doskonale odkazi tkaniny oraz zadba o ich kolor. Jak używać aspiryny do prania? Wystarczy, że rozpuścić kilka tabletek w wodzie i namoczysz w tym roztworze ręczniki, a następnie upierzesz je w pralce. Aby zapobiegać żółknięciu ręczników możesz także prewencyjnie dodawać aspirynę do prania. Wystarczy, że wrzucisz dwie tabletki aspiryna do bębna pralki. W podobny sposób możesz wybielać firany.

Jak często wymieniać ręczniki?

Pranie ręczników to jedna z podstawowych zasad higieny. Kosmetolodzy są zgodni, ręczniki mogą mieć wpływ na stan naszej skóry. Uważa się, że do ciała i do twarzy powinno korzystać z dwóch różnych ręczników. Ręczniki należy również regularnie zmieniać i je prać. W łazienkach o dużej wilgotności ręczniki powinno zmieniać się nawet co kilka dni. Takie środowisko sprzyja rozwijaniu się bakterii i drobnoustrojów. Jeszcze częściej zmieniamy ręczniki, gdy jeden z domowników jest chory.

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