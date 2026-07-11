Wielkie pożary wybuchną w stolicy? Ratownicy ostrzegają

Londyn zagrożony pożarami. Strażacy mają pilny apel do mieszkańców

Londyńska straż pożarna ostrzegła mieszkańców przed bardzo wysokim ryzykiem pożarów w ten weekend! Powodem są utrzymujące się upały, brak deszczu oraz wysuszona roślinność. Strażacy apelują o ostrożność, zwłaszcza że tysiące osób spędzają wolny czas w miejskich parkach. Służby podkreślają, że ziemia i trawy są bardzo suche, a prognozy nie przewidują opadów. Dodatkowym zagrożeniem jest wiatr. Choć przynosi ulgę podczas wysokich temperatur, może też sprawić, że ogień będzie rozprzestrzeniał się znacznie szybciej. Władze zwracają uwagę, że wiele londyńskich parków znajduje się w pobliżu domów i osiedli. Ewentualny pożar może więc szybko zagrozić mieszkańcom. Dotyczy to między innymi Richmond Park na zachodzie miasta, Hyde Parku w centrum oraz Victoria Park na wschodzie Londynu. W czasie ciepłej pogody miejsca te są pełne spacerowiczów, biegaczy i osób odpoczywających na trawie.

"Bardzo ważne jest, aby mieszkańcy zachowali szczególną ostrożność i pomagali zapobiegać pożarom"

– Ponieważ wiele parków i terenów zielonych znajduje się blisko domów i lokalnych społeczności, bardzo ważne jest, aby mieszkańcy zachowali szczególną ostrożność i pomagali zapobiegać pożarom – powiedział zastępca komisarza londyńskiej straży pożarnej Tom Goodall. Strażacy przypominają, aby nie korzystać z jednorazowych grilli w parkach, nie rzucać niedopałków papierosów na trawę i nie zostawiać szklanych butelek ani innych odpadów. Nawet niewielkie źródło ognia może doprowadzić do pożaru suchej roślinności.

Z powodu pożaru zarośli przy torach ewakuowano stację Stratford we wschodnim Londynie

Brytyjski urząd meteorologiczny Met Office poinformował, że południowa część Anglii przechodzi trzecią w tym roku falę upałów. Temperatura odczuwalna ma sięgać około 32 stopni Celsjusza.

Pierwsze skutki wysokich temperatur były już widoczne w piątek wieczorem. Z powodu pożaru zarośli przy torach ewakuowano stację Stratford we wschodnim Londynie. To jeden z najważniejszych węzłów komunikacyjnych miasta, gdzie spotykają się linie metra, kolei naziemnej, DLR i pociągów dalekobieżnych. Z ogniem walczyło około 60 strażaków.

Londyn ma już doświadczenia z podobnymi sytuacjami. W 2022 roku pożar, który zaczął się na pobliskich wrzosowiskach, zniszczył 16 domów w dzielnicy Wennington. Trzy lata później kolejny pożar objął park w Dagenham na wschodzie miasta. Ogień strawił tam około ośmiu hektarów terenu. Straż pożarna podkreśla, że przy obecnej pogodzie nawet chwila nieuwagi może doprowadzić do podobnych zdarzeń.

Sonda Czy wiesz, jak należy postępować w czasie pożaru? Nie, zupełnie nie Tak, wiem, co trzeba dokładnie robić Mniej więcej wiem, ale grunt to zachowanie zimnej krwi

Wildfire in London on the train lines rn, wtffff pic.twitter.com/WPveK3CBSo— Harvey ∇ (@yorkeccak) July 10, 2026

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