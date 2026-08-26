Putin nie odpuści? Rosja planuje zmasowane ataki na ukraińskie miasta

Rosja ma szykować kolejne potężne ataki. Negocjacje utknęły w martwym punkcie

- Aktualnie Rosja planuje intensyfikację silnych ataków konwencjonalnymi pociskami balistycznymi na Kijów, w tym na centrum ukraińskiej stolicy, a także na obiekty infrastruktury w innych ukraińskich miastach – podała amerykańska agencja.

Według Bloomberga dotychczasowe wysiłki Stanów Zjednoczonych zmierzające do zakończenia wojny nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Uwaga amerykańskiego prezydenta ma być obecnie skupiona przede wszystkim na wojnie z Iranem. Tymczasem Moskwa oczekuje na przyjazd amerykańskich negocjatorów Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera. Perspektywy osiągnięcia przełomu podczas rozmów są jednak oceniane jako „bardzo niskie”.

Anonimowi rozmówcy agencji twierdzą, że Władimir Putin nie zamierza kończyć wojny pod wpływem zachodnich sankcji ani ukraińskich uderzeń wymierzonych w rosyjskie rafinerie i obiekty logistyczne.

- Obecna faza nie jest jeszcze szczytem eskalacji militarnej konfliktu – stwierdziła agencja.

W ostatnim czasie zarówno Rosja, jak i Ukraina zwiększyły skalę wzajemnych ataków. Ukraińskie siły uderzają m.in. w rosyjskie rafinerie, obiekty logistyczne oraz tankowce na Morzu Czarnym. Rosja wykorzystuje natomiast problemy Ukrainy z dostępnością pocisków przechwytujących i przeprowadza ataki balistyczne m.in. na Kijów i Odessę. Moskwa próbuje również utrudnić eksport ukraińskiego zboża przez Morze Czarne.

Zwolenników użycia broni atomowej ma przybywać. Eksperci oceniają ryzyko

Jak podają źródła Bloomberga, w rosyjskiej administracji ma rosnąć grupa osób popierających użycie taktycznej broni jądrowej przeciwko Ukrainie. Zachodni eksperci podkreślają jednak, że prawdopodobieństwo realizacji takiego scenariusza wciąż pozostaje niewielkie.

- Efektywność wojskowa użycia broni tego typu na polu walki jest niska, podczas gdy koszty polityczne byłyby wysokie – powiedział cytowany przez agencję dyrektor think tanku Carnegie Russia Eurasia Center w Berlinie, Aleksandr Gabujew.

Dodał, że dopóki Rosja ma możliwości intensyfikacji działań środkami konwencjonalnymi, będzie z nich korzystać, bez sięgania po broń nuklearną. Ponadto, przed negatywnymi skutkami użycia broni tego typu ostrzegli Moskwę jej kluczowi partnerzy – Chiny i Indie.

W przyszłym tygodniu Władimir Putin ma spotkać się z przywódcą Chin Xi Jinpingiem oraz premierem Indii Narendrą Modim. Rozmowy odbędą się w czasie, gdy – według doniesień Bloomberga – Rosja rozważa dalsze zwiększenie skali działań militarnych przeciwko Ukrainie.

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