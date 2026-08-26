Dziś trzeci dzień Top of the Top Sopot Festival 2026. Rojek, Nosowska, Kortez i wielkie głosy w Operze Leśnej

Za nami już dwa dni sopockiego festiwalu. We wtorek najważniejszym wydarzeniem była walka o Bursztynowego Słowika, którego zdobył duet Kuba i Kuba z piosenką "Stygnie Lato". O wyniku po raz pierwszy od niemal dwóch dekad decydowali wspólnie jurorzy oraz publiczność. Dziś rywalizacja schodzi jednak na dalszy plan. Trzeci wieczór ma być przede wszystkim dużym muzycznym widowiskiem łączącym różne pokolenia i style.

Top of the Top Sopot Festival 2026 – kto wystąpi dziś, 26 sierpnia?

Środowy koncert nosi tytuł "Opera Leśna w Czterech Aktach". Organizatorzy zapowiadają wieczór oparty na emocjach, znanych piosenkach i artystach, którzy wypracowali bardzo charakterystyczne muzyczne style. Na scenie wystąpią:

Artur Rojek

Nosowska

Ralph Kaminski

Igor Herbut

Kortez

Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz

Michał Bajor

Natalia Szroeder

Kuba Badach

Ania Dąbrowska

zespół "Mazowsze"

Grott Orkiestra

To chyba najbardziej "piosenkowy" i klimatyczny wieczór tegorocznej imprezy. Zamiast jednego dominującego gatunku dostaniemy spotkanie alternatywy, popu, piosenki aktorskiej i klasyki polskiej estrady.

Artur Rojek pokaże także nową muzykę

Jednym z nazwisk, na które szczególnie warto zwrócić dziś uwagę, jest Artur Rojek. TVN zapowiada, że były lider Myslovitz zaprezentuje zarówno kultowe alternatywne utwory, jak i materiał związany z jego nadchodzącą jesienną płytą. To daje jego występowi dodatkowy haczyk. Sopot nie będzie dla Rojka tylko miejscem na odśpiewanie najbardziej oczywistych hitów. Publiczność może dostać również przedsmak kolejnego etapu jego solowej kariery.

Nosowska, Kortez i Igor Herbut. Dziś będzie dużo emocji

Jeśli wtorkowy wieczór opierał się na konkursowej energii i walce o Bursztynowego Słowika, środa zapowiada się znacznie bardziej nastrojowo. Nosowska od lat potrafi połączyć alternatywne brzmienie z repertuarem, który zna masowa publiczność. Kortez praktycznie zbudował swoją popularność na intymnych, melancholijnych piosenkach, a Igor Herbut jest jednym z tych wokalistów, którzy najmocniej stawiają na emocjonalną interpretację. Organizatorzy właśnie ten aspekt wskazują jako jedną z osi trzeciego dnia. Do tego dochodzi Ralph Kaminski, który także doskonale czuje duże, teatralne widowiska.

Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz połączą pokolenia

Jednym z najbardziej klasycznych punktów programu będzie występ Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza. To artystyczny duet obecny na polskiej scenie od dekad, a ich piosenki zna kilka pokoleń słuchaczy. Obecność Majewskiej i Korcza obok Rojka, Ralpha Kaminskiego, Natalii Szroeder czy Igora Herbuta dobrze pokazuje pomysł stojący za całym środowym koncertem – zestawienie artystów z bardzo różnych muzycznych światów.

Michał Bajor, Ania Dąbrowska i Kuba Badach też pojawią się na scenie

Mocnych nazwisk jest więcej. Michał Bajor wniesie do wieczoru piosenkę aktorską i charakterystyczny sposób interpretacji, którego właściwie nie da się pomylić z żadnym innym wokalistą. Ania Dąbrowska ma z kolei katalog przebojów, które od lat regularnie wracają do polskich rozgłośni, a Kuba Badach należy do najbardziej cenionych technicznie wokalistów na rodzimej scenie. Wystąpi również Natalia Szroeder, która w ostatnich latach coraz śmielej odchodziła od typowego radiowego popu w stronę bardziej autorskiego repertuaru.

"Mazowsze" i orkiestra. Sopot pójdzie dziś w duże widowisko

"Opera Leśna w Czterech Aktach" ma być nie tylko serią kolejnych występów. Na scenie pojawią się także zespół "Mazowsze" oraz Grott Orkiestra, co daje spore możliwości przy aranżacjach znanych utworów. Organizatorzy od początku zapowiadali ten dzień jako koncert z wyjątkową oprawą wizualną i nowym spojrzeniem na przestrzeń Opery Leśnej. To właśnie aranżacje mogą więc okazać się jednym z największych atutów wieczoru. Przy artystach tak różnych jak Rojek, Majewska, Nosowska czy Bajor trudno oczekiwać jednego muzycznego klucza. Cały pomysł polega raczej na pokazaniu, jak wiele różnych odmian polskiej piosenki może zmieścić się podczas jednego koncertu.

Sopot Festival 2026 – o której zaczyna się koncert 26 sierpnia?

Trzeci dzień Top of the Top Sopot Festival odbędzie się w środę, 26 sierpnia w Operze Leśnej w Sopocie. Początek koncertu "Opera Leśna w Czterech Aktach" zaplanowano na godz. 19.30. Transmisję będzie można oglądać na antenie TVN. A jeśli spojrzeć na cały tegoroczny program, środa może być najbardziej nieoczywistym wieczorem festiwalu. Nie ma konkursu, nie ma jednej dominującej gwiazdy i nie ma też prostego podziału na pop czy rock. Są za to Rojek, Nosowska, Kortez, Majewska, Bajor, Dąbrowska, Kaminski i Herbut na jednej scenie.

I właśnie tego zestawienia warto dziś wypatrywać.

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