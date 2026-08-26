44-latek zabił całą rodzinę! Osiem ofiar, w tym czworo dzieci

Zastrzelił ośmioro członków swojej rodziny. Wśród ofiar czworo dzieci

Rodzice kazali mu wyprowadzić się z domu, więc wystrzelał całą rodzinę i nie oszczędził nawet dzieci. Do tragedii, o której mówi teraz cała Ameryka, doszło w niedzielę około godz. 18 czasu lokalnego w Billings w stanie Montana. Jak podaje „New York Post”, 44-letni Alan Smith pojawił się bez zapowiedzi w domu swoich rodziców, gdzie rodzina zebrała się na wspólnym posiłku. Mężczyzna otworzył ogień do bliskich. Zginęli jego rodzice Dana i Barbara Smith, 92-letnia babcia Evelyn Smith, poruszająca się na wózku, oraz jego siostra Megan Ghekiere. Ofiarami były także dzieci: 7-letnia Chloe Ireland, 13-letni Owen Ireland, 12-letnia Charlotte Ghekiere i 15-letni Landon Ghekiere. Po strzelaninie sprawca podpalił dom. Gdy na miejsce jechały służby, 44-latek popełnił samobójstwo.

Sprawca większość czasu spędzał samotnie w swoim pokoju przy komputerze

Według krewnych Smith przez kilka lat mieszkał z rodzicami. Wcześniej studiował na Eastern Washington University, ale później miał problemy z utrzymaniem pracy. Większość czasu spędzał samotnie w swoim pokoju przy komputerze. Kilka tygodni przed tragedią rodzice kazali mu się wyprowadzić. Bliscy podejrzewają, że mogło to mieć związek z późniejszym atakiem, jednak śledczy nie ogłosili dotąd oficjalnego motywu. – Było wiele sygnałów ostrzegawczych i wiele osób o nich mówiło. Nikt nie słuchał – powiedział Brad Ireland, były mąż Megan Ghekiere i ojciec dwojga zabitych dzieci. Dramatyczne szczegóły dotyczą też 12-letniej Charlotte. Policja potwierdziła, że to właśnie dziewczynka zadzwoniła pod numer alarmowy 911 z domu, w którym trwała strzelanina. – Charlotte była bohaterką. Zadzwoniła pod 911 i próbowała uratować swoją rodzinę – powiedziała przyjaciółka rodziny Jennifer Mercer. Ojciec Charlotte i Landona przypuszcza, że sprawca mógł nie wiedzieć, że dzieci będą tego dnia w domu. Rodzina zwykle spotykała się bowiem na wspólnej kolacji w piątki.

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🇺🇸 On August 23 2026 a family dinner at 315 White Star Circle in Billings Montana turned into a mass killing.Alan Smith 44 YO the son of the homeowners returned to the house after recently being asked to move out. He opened fire on relatives gathered for the weekly Sunday… pic.twitter.com/2qx84KtqV5— Steven Latham (@StevenJLatham1) August 26, 2026

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