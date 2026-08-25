Planował zabójstwo byłej partnerki z ChatemGPT! AI zawiadomiło służby

25-latek planował zabójstwo byłej partnerki. Jego rozmowy z ChatGPT trafiły do FBI

OpenAI zgłosiło FBI wiadomości 25-letniego mężczyzny z Florydy, który za pośrednictwem programu ChatGPT planował szczegółowy plan zgwałcenia i zamordowania swojej byłej dziewczyny.

– Zabiję ją przed końcem tego miesiąca – napisał Darren Zhou do chatbota. – Jeśli ja nie mogę jej mieć, nikt nie może.

Jak relacjonuje portal „The Palm Beach Post”, wiadomości wysyłane ChatowiGPT zostały później zabezpieczone w aktach sądowych. Według śledczych Darren Zhou, były już analityk Goldman Sachs mieszkający w pobliżu posiadłości Donalda Trumpa w Palm Beach, zaczął korzystać z ChatGPT w marcu bieżącego roku.

Mężczyzna rozmawiał z AI o niedawnym rozstaniu z dziewczyną, z którą był w związku przez sześć miesięcy. Opisywał jej zainteresowania, miejsca, w których często przebywała, swoją zazdrość o otaczających ją mężczyzn oraz pragnienie powrotu do związku.

OpenAI zaalarmowało służby. Wiadomości 25-latka stawały się coraz bardziej niepokojące

W tym czasie Zhou miał również nękać byłą dziewczynę telefonami i wiadomościami. Wysyłał jej m.in. zdjęcia broni. Jednocześnie w rozmowach z ChatGPT opisywał plany dotyczące porwania, zgwałcenia i zamordowania kobiety. Treść konwersacji została oznaczona przez system, a OpenAI przekazało informacje służbom.

Zgodnie z zasadami OpenAI niewielki zespół pracowników firmy może analizować interakcje z ChatemGPT, gdy wykryte zostaną sygnały wskazujące, że użytkownik planuje wyrządzić krzywdę innym osobom. W poważnych przypadkach firma może przekazać informacje organom ścigania.

W maju agenci federalni przekazali biuru szeryfa hrabstwa Palm Beach zapisy rozmów prowadzonych przez Zhou przez dwa miesiące. Wtedy jego groźby miały dotyczyć już nie tylko byłej partnerki, ale również członków jej rodziny. Funkcjonariusz analizujący materiały, w których znajdowały się wiadomości 25-latka bez odpowiedzi ChatGPT, uznał, że ich treść nie wyglądała na przypadkowe wybuchy emocji. Jego zdaniem wskazywała na powtarzające się przygotowania i planowanie zbrodni.

Po zapoznaniu się z materiałami funkcjonariusze skontaktowali się z byłą partnerką Zhou, aby sprawdzić, czy jest bezpieczna. 21-latka powiedziała, że zakończyła związek z powodu nieprzewidywalnego, zazdrosnego i kontrolującego zachowania byłego partnera. Zdecydowała się zerwać z nim przez telefon, ponieważ obawiała się jego reakcji.

Groziło mu 25 lat więzienia. Sąd zdecydował inaczej

Zebrane wiadomości wysyłane przez Zhou do byłej partnerki oraz jego rozmowy z ChatGPT doprowadziły w maju do zatrzymania 25-latka. Po dwóch dniach opuścił areszt po wpłaceniu 100 tys. dolarów kaucji. Usłyszał zarzuty dotyczące m.in. stalkingu i kierowania gróźb zabójstwa, za które groziło mu łącznie nawet 25 lat więzienia. 13 sierpnia przyznał się do wszystkich trzech zarzucanych mu czynów.

Zhou zawarł jednak porozumienie z prokuraturą, dzięki któremu uniknął więzienia. Sędzia podkreślił, że zgodził się na takie rozwiązanie, ponieważ zaakceptowała je była partnerka 25-latka. Mężczyzna został objęty ośmioletnim nadzorem kuratorskim i szeregiem ograniczeń. Jego adwokat zaznaczył, że Zhou nie był wcześniej karany i w rzeczywistości nie posiadał broni palnej.

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