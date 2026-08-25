Sandra Kubicka grzmi: "Wiem, kto składa na mnie donosy". Tylko u nas instytucja komentuje te słowa

Kim jest Sandra Kubicka?

Sandra Kubicka to polska modelka, fotomodelka, osobowość telewizyjna i przedsiębiorczyni, urodzona w 1995 roku w Łodzi. W wieku kilkunastu lat wyemigrowała z rodziną do Stanów Zjednoczonych, gdzie zamieszkała w Miami. To właśnie tam rozpoczęła się jej międzynarodowa kariera w branży modowej.

Zyskała rozpoznawalność dzięki współpracy z uznanymi markami odzieżowymi i bieliźniarskimi, a jej sesje zdjęciowe pojawiały się w prestiżowych magazynach na całym świecie, w tym w "Playboyu", "Treats!" czy "Cosmopolitan". Została także wyróżniona przez amerykańskie czasopismo "Maxim", trafiając na listę najgorętszych nazwisk świata.

Po latach sukcesów za oceanem wróciła do Polski, wchodząc do rodzimego show-biznesu. Wystąpiła m.in. w "Tańcu z Gwiazdami" i prowadziła programy w TVP. Równolegle rozwija własne biznesy – od marek odzieżowych po ekologiczne i medyczne. Prywatnie przez pewien czas była żoną muzyka Aleksandra Milwiw-Barona, z którym rozwiodła się w 2026 roku.

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Złożono skargi na Sandrę Kubicką do UOKIK. Ma mieć dane zgłaszających

Sandra Kubicka nie ukrywa tego, że obecnie momentami ma sporo, dobrze płatnych współprac. Są one regularnie oznaczane, choć momentami obserwatorzy wątpią w szczerość influencerki. Okazało się, że niektórzy z nich zgłosili oficjalne skargi do UOKIK na Sandrę Kubicką o nieprawidłowe oznaczanie współprac. Kobieta postanowiła się do tego odnieść.

- Mnie już też zgłaszano, nawet w UOKIKU powiedzieli, kto na mnie donosy składa - powiedziała influencerka.

Jednocześnie tłumaczyła się, że produkt, który chwilę wcześniej pokazała - zakupiła za swoje pieniądze.

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Fani zaniepokojeni tym stanem zaczęli masowo pisać do UOKIK. Instytucja odpowiedziała pod jednym z kont fanowskich na oskarżenia Kubickiej.

- Nie udostępniamy danych osób, które zgłaszają nam skargi i informacje o możliwych nieprawidłowościach związanych z praktykami influencerów - skomentowało UOKIK.

Portal VOX FM postanowił również skontaktowac się z instytucją w tej sprawie. Na razie uzyskał krótki komentarz.

- Stanowczo dementujemy słowa pani Kubickiej. Nie ujawniamy żadnych danych osób zgłaszających. To jest nieprawda - skomentowało UOKIK dla VOX FM