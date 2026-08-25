To ona zastąpi Julię Wieniawę w "Mam talent!?" Gorące nazwisko

Natasza Urbańska o zastąpieniu Julii Wieniawy w "Mam talent!"

W połowie lipca media obiegła informacja o sporych roszadach w formacie "Mam talent!". Z posadą jurorki w popularnym show pożegnała się Julia Wieniawa. Zaledwie kilka dni po ogłoszeniu tej decyzji, Natasza Urbańska opublikowała w mediach społecznościowych intrygujące nagranie, w którym zapytała swoich obserwatorów, czy ma talent. Użytkownicy sieci natychmiast połączyli fakty i uznali, że piosenkarka szykuje się do przejęcia fotela po młodszej koleżance. W trakcie rozmowy z dziennikarzem portalu Eska wokalistka przyznała, że zupełnie nie zakładała tak lawinowej reakcji internautów.

To jest niesamowite! [...] Nie wiem, jak to się stało, że ja to wrzuciłam i to się tak w taką kulę śnieżną obróciło! Ja mówię: "Jezus, ja nie miałam takiego zamiaru!". Ale w ogóle jak to wyszło, jak to poszło! Także zupełny przypadek. Ale fajny jest feedback z tego też - powiedziała z uśmiechem.

Nie tylko Julia Wieniawa zrezygnowała ostatnio z funkcji oceniającej uczestników. Jesienna ramówka przyniesie również zmiany w formacie "Taniec z gwiazdami", gdzie za stołem jurorskim zabraknie Ewy Kasprzyk. Błyskawicznie pojawiły się nieoficjalne doniesienia, według których młoda aktorka opuściła program stacji TVN, aby przenieść się do konkurencyjnego widowiska tanecznego Polsatu.

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Natasza Urbańska ocenia przejście Julii Wieniawy do "Tańca z gwiazdami"

Maksymilian Kluziewicz z serwisu Eska zapytał Nataszę Urbańską o jej opinię na temat tego ewentualnego transferu telewizyjnego.

Słuchaj, to nie mi wybierać, nie mi decydować o tym. Bardzo lubię te programy. Julia sobie świetnie w tym radziła i myślę, że sobie też świetnie poradzi w "Tańcu z Gwiazdami", tak? - stwierdziła Urbańska.

Wokalistka otwarcie przyznała, że nie śledzi na bieżąco doniesień medialnych dotyczących personalnych układanek. Zaznaczyła jednak, że mocno kibicuje swojej młodszej koleżance z branży. Pytana o własną przyszłość zawodową, piosenkarka podkreśliła swoje zaangażowanie w autorskie projekty, ale nie zamknęła ostatecznie drzwi przed ewentualnymi propozycjami ze strony stacji telewizyjnych.

W kuluarach coś też tam do mnie dotarło. Ja jestem słaba w tych plotkach. W ogóle nie ogarniam tego, bo wyłączyłam się. Ale trzymam kciuki za Julkę, zobaczymy jak to się wszystko potoczy. Ja mam dużo planów swoich i też się nie nakręcam ani w jedną, ani w drugą stronę. Jestem otwarta.

Dziennikarz dociekał również, czy artystka wolałaby oceniać uczestników w formacie "Mam talent!", czy może chętniej dołączyłaby do ekipy "Tańca z gwiazdami". W odpowiedzi gwiazda sprytnie odbiła piłeczkę, kierując słowa bezpośrednio do swoich fanów.

A Wy gdzie chcielibyście mnie zobaczyć? - zaśmiała się piosenkarka.

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