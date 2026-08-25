To ona zastąpi Julię Wieniawę w "Mam talent!?" Gorące nazwisko

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
Maksymilian Kluziewicz
2026-08-25 15:18

Telewizyjne programy rozrywkowe przechodzą obecnie poważne roszady. Kilka tygodni temu z posadami jurorskimi w formatach "Mam talent!" oraz "Taniec z gwiazdami" pożegnały się znane osobistości. Choć stacje nie ujawniły jeszcze oficjalnych składów na nowe sezony, ruszyła już giełda nazwisk. Wśród potencjalnych kandydatek regularnie pojawia się Natasza Urbańska. Artystka postanowiła odnieść się do tych spekulacji.

Julia Wieniawa siedzi przy stole jurorskim Mam talent! w jeansowej sukience. O zmianach w programie przeczytasz na SE.
Autor: G&#xa;galazka Dariusz/ AKPA

Natasza Urbańska o zastąpieniu Julii Wieniawy w "Mam talent!"

W połowie lipca media obiegła informacja o sporych roszadach w formacie "Mam talent!". Z posadą jurorki w popularnym show pożegnała się Julia Wieniawa. Zaledwie kilka dni po ogłoszeniu tej decyzji, Natasza Urbańska opublikowała w mediach społecznościowych intrygujące nagranie, w którym zapytała swoich obserwatorów, czy ma talent. Użytkownicy sieci natychmiast połączyli fakty i uznali, że piosenkarka szykuje się do przejęcia fotela po młodszej koleżance. W trakcie rozmowy z dziennikarzem portalu Eska wokalistka przyznała, że zupełnie nie zakładała tak lawinowej reakcji internautów.

To jest niesamowite! [...] Nie wiem, jak to się stało, że ja to wrzuciłam i to się tak w taką kulę śnieżną obróciło! Ja mówię: "Jezus, ja nie miałam takiego zamiaru!". Ale w ogóle jak to wyszło, jak to poszło! Także zupełny przypadek. Ale fajny jest feedback z tego też - powiedziała z uśmiechem.

Nie tylko Julia Wieniawa zrezygnowała ostatnio z funkcji oceniającej uczestników. Jesienna ramówka przyniesie również zmiany w formacie "Taniec z gwiazdami", gdzie za stołem jurorskim zabraknie Ewy Kasprzyk. Błyskawicznie pojawiły się nieoficjalne doniesienia, według których młoda aktorka opuściła program stacji TVN, aby przenieść się do konkurencyjnego widowiska tanecznego Polsatu.

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Natasza Urbańska ocenia przejście Julii Wieniawy do "Tańca z gwiazdami"

Maksymilian Kluziewicz z serwisu Eska zapytał Nataszę Urbańską o jej opinię na temat tego ewentualnego transferu telewizyjnego.

Słuchaj, to nie mi wybierać, nie mi decydować o tym. Bardzo lubię te programy. Julia sobie świetnie w tym radziła i myślę, że sobie też świetnie poradzi w "Tańcu z Gwiazdami", tak? - stwierdziła Urbańska.

Wokalistka otwarcie przyznała, że nie śledzi na bieżąco doniesień medialnych dotyczących personalnych układanek. Zaznaczyła jednak, że mocno kibicuje swojej młodszej koleżance z branży. Pytana o własną przyszłość zawodową, piosenkarka podkreśliła swoje zaangażowanie w autorskie projekty, ale nie zamknęła ostatecznie drzwi przed ewentualnymi propozycjami ze strony stacji telewizyjnych.

W kuluarach coś też tam do mnie dotarło. Ja jestem słaba w tych plotkach. W ogóle nie ogarniam tego, bo wyłączyłam się. Ale trzymam kciuki za Julkę, zobaczymy jak to się wszystko potoczy. Ja mam dużo planów swoich i też się nie nakręcam ani w jedną, ani w drugą stronę. Jestem otwarta.

Dziennikarz dociekał również, czy artystka wolałaby oceniać uczestników w formacie "Mam talent!", czy może chętniej dołączyłaby do ekipy "Tańca z gwiazdami". W odpowiedzi gwiazda sprytnie odbiła piłeczkę, kierując słowa bezpośrednio do swoich fanów.

A Wy gdzie chcielibyście mnie zobaczyć? - zaśmiała się piosenkarka.

Natasza Urbańska, Julia Wieniawa
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Natasza Urbańska
JULIA WIENIAWA
TANIEC Z GWIAZDAMI
MAM TALENT