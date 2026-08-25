Rajskie wakacje zakończyły się dramatem. 44-letni Polak utonął w morzu

44-letni Polak utonął około godz. 18.

Mężczyzna przebywał w Słonecznym Brzegu na wakacjach.

Jego ciało przewieziono do zakładu medycyny sądowej w Burgas.

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Tragedia na plaży w Słonecznym Brzegu

Do tragedii doszło około godz. 18 na terenie strzeżonej plaży znajdującej się przed jednym z kompleksów hotelowych w Słonecznym Brzegu. 44-letni polski turysta utonął w morzu. Jak informuje BNT News, mężczyzna przebywał w popularnym bułgarskim kurorcie na wakacjach. Informacja o tragedii została przekazana do komisariatu policji w Nesebyrze.

Na ten moment nie podano więcej szczegółów dotyczących samego przebiegu zdarzenia. Nie wiadomo również, co dokładnie wydarzyło się przed utonięciem.

Ciało Polaka trafiło do Burgas

Po śmierci mężczyzny jego ciało zostało przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersyteckiego Szpitala Wieloprofilowego w Burgas. Tam ma zostać przeprowadzona sekcja zwłok. Zostaną wykonane też inne badania, m.in. toksykologiczne, by wykazać, czy turysta w chwili zdarzenia znajdował się pod wpływem alkoholu. Badania mają pomóc w ustaleniu okoliczności śmierci 44-latka. Bułgarskie służby na razie nie przekazują dodatkowych informacji na temat przyczyn tragedii.

Policja bada okoliczności śmierci

W sprawie zostało wszczęte postępowanie przygotowawcze. Jego zadaniem jest wyjaśnienie okoliczności, w jakich doszło do śmierci polskiego turysty. Na razie wiadomo jedynie, że 44-letni mężczyzna przebywał w Słonecznym Brzegu na wakacjach i zginął w morzu w rejonie strzeżonej plaży.

Źródło: BNT News.