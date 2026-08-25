Jeremi Sikorski walczy o Bursztynowego Słowika. Dawny ulubieniec młodzieży powraca na szczyt

Początki kariery Jeremiego Sikorskiego

Urodzony 20 kwietnia 1999 roku w Warszawie Jeremi Sikorski ma muzykę we krwi. Jego ojcem jest skrzypek Michał Sikorski z Grupy MoCarta, a brat Artur również zajmuje się muzyką. Jeremi swoje pierwsze kroki stawiał w Teatrze Muzycznym Roma, występując m.in. w "Akademii pana Kleksa" i "Aladynie JR". Jego kariera nabrała rozpędu po podpisaniu kontraktu płytowego w 2013 roku i wydaniu singla "Bez niej nie byłoby nas". Zaprezentował się również na opolskim festiwalu w koncercie "Debiuty".

Dzięki wczesnej działalności w sieci Sikorski zdobył liczne grono wiernych fanów. Stał się jednym z najbardziej znanych nastoletnich wokalistów swojego pokolenia w polskim internecie.

Jeremi Sikorski w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" i praca za kulisami

W 2019 roku Jeremi pojawił się w hitowym programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Udział w show Polsatu pozwolił mu dotrzeć do nowej, starszej widowni, wychodząc poza wizerunek idola nastolatek.

Z biegiem lat artysta zaczął jednak ustępować miejsca na scenie innym, skupiając się na komponowaniu, produkcji i działalności wydawniczej. Stał się cenionym twórcą muzyki dla innych artystów.

Warto dodać, że Sikorski świadomie odciął się od swoich dawnych dokonań, usuwając wiele materiałów z sieci, aby móc tworzyć muzykę na własnych warunkach.

Jeremi Sikorski i Eurowizja 2026

Początek 2026 roku przyniósł ponowne zainteresowanie twórczością Sikorskiego. Wokalista wziął udział w finale polskich eliminacji do konkursu Eurowizji, zajmując ostatecznie ósme miejsce z utworem "Cienie przeszłości". Artysta tłumaczył, że to nietypowa, bardziej wymagająca propozycja, przygotowana specjalnie z myślą o europejskim konkursie. Chwilę wcześniej zaprezentował piosenkę "Wracam", która stała się symbolem jego artystycznego odrodzenia. To właśnie z nią wystąpi w Operze Leśnej.

Jeremi Sikorski i jego szanse na Bursztynowego Słowika

Podczas festiwalu w Sopocie Sikorski zmierzy się z silną konkurencją. O nagrodę powalczą także Ania Karwan, Oceana, Jovi, Kuba i Kuba, Kasia Sienkiewicz, Natalia Muianga oraz duet EMO i Sarsa.

Ten występ ma ogromne znaczenie dla jego kariery. Choć ma grono oddanych fanów sprzed lat, dla wielu widzów będzie to nowa twarz polskiej sceny. Jeśli utwór "Wracam" zyska uznanie w Sopocie, będzie to doskonałe podsumowanie jego drogi i symboliczny powrót do świata muzyki.

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