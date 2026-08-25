Pogrzeb Jana Frycza bez księdza. Tylko u nas wszystkie szczegóły

Jan Frycz będzie miał pogrzeb świecki

Znamy szczegóły pogrzebu Jana Frycza. Dowiedzieliśmy się, że aktor zostanie pożegnany 7 września. Ciało zostanie złożone na Starych Powązkach, a uroczystość odbędzie się w charakterze świeckim. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazało nam następujący komunikat:

Pogrzeb śp. Jana Frycza będzie miał charakter państwowy. Uroczystości rozpoczną się 7 września br. o godz. 11.00 w Domu Pogrzebowym na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Ceremonia będzie miała charakter świecki. O godz. 13.00 ciało zmarłego zostanie złożone do grobu na Starych Powązkach.

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WZRUSZAJĄCE POŻEGNANIE JANA FRYCZA

Pogrzeb będzie uroczystością państwową

Jak już informowaliśmy kilka dni temu, decyzja o pogrzebie państwowym została podjęta po tym, jak Związek Artystów Scen Polskich ZASP zwrócił się do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z prośbą o pożegnanie z honorami. Prośba następnie została przekazana do Kancelarii Premiera oraz do rodziny zmarłego Jana Frycza, ponieważ takie są procedury. Wszystkie strony zaakceptowały wniosek. Nie wiadomo jednak jeszcze, jakie osobistości pojawią się na pogrzebie aktora. MKiDN na razie nie był w stanie potwierdzić nam obecności żadnego z członków rządu. Nowe informacje będą się pojawiały w nadchodzących dniach.

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Jan Frycz nie żyje

O śmierci Jana Frycza dowiedzieliśmy się 17 sierpnia 2026 roku. Smutną informację przekazał Teatr Narodowy w Warszawie. "Artysta zmarł 15 sierpnia w domu rodzinnym, w otoczeniu najbliższych. Do ostatnich chwil był aktywny zawodowo" - mogliśmy przeczytać w komunikacie. Jak udało nam się ustalić, aktor zmagał się z chorobą nowotworową.