Walka o Bursztynowego Słowika i "Otwarta scena". Drugi dzień festiwalu w Sopocie

Festiwal w Sopocie zainaugurowano w poniedziałek, 24 sierpnia, koncertem "Top of the Pop" i występem zatytułowanym "Stanisław Soyka. Absolutnie". Dzisiejszy wieczór przyniesie zupełnie inne muzyczne doznania. Zaplanowano "Otwartą Scenę", a następnie wyczekiwany konkurs, który od wielu edycji stanowi wizytówkę imprezy w Operze Leśnej.

Sopot Festival 2026. Kto zaśpiewa 25 sierpnia?

"Otwarta Scena" to przestrzeń stworzona dla muzyków stawiających na odważne brzmienia i nieszablonowe projekty. Zestawienie zaproszonych artystów gwarantuje gatunkową mieszankę, którą rzadko można podziwiać podczas jednego wydarzenia. Przed publicznością zaprezentują się:

Agnieszka Chylińska

Błażej Król

Zalewski

Smolik // Kev Fox

Mikromusic

Żabson

Ørganek

Golec uOrkiestra

Fukaj

Blue Café

W programie znalazło się miejsce na rockowe uderzenie, alternatywne poszukiwania, elektronikę, rap oraz muzykę pop. Dla festiwalowej publiczności to zapowiedź bardzo urozmaiconego wieczoru pełnego scenicznych niespodzianek.

Bursztynowy Słowik 2026 w zasięgu ośmiu artystów. Oto lista uczestników

Głównym wydarzeniem wtorku będzie bez wątpienia zmagania o prestiżowego Bursztynowego Słowika. W szranki o statuetkę staną:

Ania Karwan

Oceana

Jeremi Sikorski

Jovi

Kuba i Kuba

Kasia Sienkiewicz

Natalia Muianga

EMO x Sarsa

Dobór wykonawców jest niezwykle zróżnicowany. W konkursie biorą udział zarówno artyści o ugruntowanej pozycji, tacy jak Sarsa, Oceana czy Ania Karwan, jak i wokaliści, którzy dopiero zdobywają szersze uznanie słuchaczy.

Głosowanie na Bursztynowego Słowika 2026. Wraca jury

Tegoroczna rywalizacja o nagrodę główną przynosi istotną innowację. Po 18 latach przerwy w sopockim konkursie ponownie pojawi się eksperckie gremium oceniające wykonawców. W jego skład weszli uznani twórcy: Katarzyna Nosowska, Andrzej Smolik oraz Łukasz L.U.C. Rostowski. Zwycięzcę wyłoni suma punktów od jurorów oraz głosów oddanych przez publiczność w sieci. Taki system sprawia, że o końcowym tryumfie zadecyduje nie tylko popularność artysty, ale także muzyczna jakość jego występu, interpretacja oraz ocena fachowców z branży.

Kto wygra Bursztynowego Słowika w Sopocie?

Biorąc pod uwagę dotychczasowe osiągnięcia, faworytami wydają się być wykonawcy cieszący się już dużą sympatią fanów. Kasia Sienkiewicz to połowa niezwykle popularnego duetu Kwiat Jabłoni. Oceana może liczyć na sentyment widzów związany z jej wielkim przebojem. Sarsa to jedna z najpopularniejszych polskich piosenkarek ostatnich lat, z kolei Ania Karwan może pochwalić się ogromnym obyciem ze sceną i kamerami.

Nie należy jednak zapominać o młodszych, wschodzących gwiazdach. Historia sopockiego festiwalu uczy, że pojedyncze, wyjątkowo udane wykonanie potrafi całkowicie zniweczyć przedkonkursowe spekulacje i zapewnić statuetkę mniej znanemu artyście.

Gdzie oglądać Top of the Top Sopot Festival 2026?

Drugi dzień muzycznego święta w Operze Leśnej wystartuje we wtorek, 25 sierpnia, punktualnie o godzinie 19.30. Transmisję z koncertów przeprowadzi telewizja TVN. Widzowie obejrzą najpierw występy w ramach "Otwartej Sceny", po czym przyjdzie czas na emocjonujący finał walki o Bursztynowego Słowika. To właśnie dziś dowiemy się, w czyje ręce powędruje jedno z najbardziej znanych muzycznych trofeów w Polsce.