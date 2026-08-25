Dramat w Kałuszynie. 16-latka zginęła na przejściu dla pieszych po potrąceniu przez dwa auta

Śmiertelny wypadek w Kałuszynie. 16-latka potrącona na pasach

Funkcjonariusze starają się odtworzyć przebieg koszmarnego zdarzenia, do którego doszło na ulicy Warszawskiej w położonym niedaleko Mińska Mazowieckiego Kałuszynie. Nastoletnia piesza poniosła śmierć w rejonie zebry, a wypadek miał wyjątkowo drastyczny przebieg, ponieważ ofiara została uderzona przez dwa różne pojazdy.

„Na oznakowanym przejściu dla pieszych doszło do potrącenia 16-letniej dziewczynki przez samochód osobowy marki Skoda, którym kierował 46-letni mężczyzna, następnie na dziewczynę najechał samochód marki BMW, którym kierowała 28-letnia kobieta. Niestety w wyniku odniesionych obrażeń 16-latka zmarła” – przekazała w rozmowie z Radiem Eska Paula Antolak z miejscowej komendy policji.

Przeprowadzone bezpośrednio po tragedii badania potwierdziły, że obie osoby siedzące za kierownicą były trzeźwe w chwili zdarzenia.

Odcinek krajowej trasy numer 92 został odpowiednio zabezpieczony przez służby, a policyjne czynności nadzorował obecny na miejscu prokurator. Dokładne powody tego wstrząsającego incydentu drogowego pozostają na ten moment nieustalone.

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