Natasza Urbańska brylowała na ściance w "przechodzonej" kreacji. Już ją gdzieś widzieliśmy! I to nie jeden raz

Natasza Urbańska kradła spojrzenia w Sopocie

Rozpoczął się Top of The Top Sopot Festival 2026. Na cztery dni Sopot ponownie stał się stolicą polskiej piosenki. Gwiazdy już pierwszego dnia zaprezentowały się od jak najlepszej strony. Na scenie w legendarnej Operze Leśnej zaprezentowali się m.in. Natasza Urbańska, Kayah, Justyna Steczkowska, Zbigniew Zamachowski, Kasia Sienkiewicz, Aga Zaryan, Natalia Szroeder​​ czy Maciej Stuhr.

Sporo działo się również za kulisami. Gwiazdy festiwalu po zejściu ze sceny chętnie brylowały na ściance. Jest to doskonała okazja do zaprezentowania oryginalnych stylizacji. W poniedziałkowy wieczór królował czarny kolor, ale kilka osób zdecydowało się przełamać tę kolorystyczną monotonię.

Wszystkie spojrzenia skradła Natasza Urbańska (49 l.). Artystka weszła na ściankę w aksamitnej sukni wieczorowej w kolorze głębokiego kobaltu. Idealnie dopasowana spódnica podkreślała zgrabną sylwetkę piosenkarki. Ogromne wrażenie zrobił szczególnie rzeźbiarski gorset kreacji.

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Natasza Urbańska w kreacji "z odzysku"? Gdzieś już ją widzieliśmy!

Fani show-biznesu z pewnością rozpoznają ten krój! Nie jest to bowiem pierwszy raz gdy podobna stylizacja pojawiła się na salonach. W marcu 2025 roku niemal identyczny gorset miała na sobie Aleksandra Adamska (36 l.). Aktorka zestawiła go z prostymi jeansami podczas gali "Top Seriale".

Kilka tygodni później w spektakularnej czerwonej sukni z gorsetem imitującym nagie ciało na otwarciu Eurowizji pojawiła się Justyna Steczkowska (54 l.). O soczyście czerwonej kreacji polskiej diwy mówił cały świat!

Za wszystkie trzy kreacje odpowiada Katarzyna Konieczka (44 l.). Polska projektantka tworzy kreacje, które porównać można do dzieł sztuki. Na swoim koncie ma nawet współpracę z Madonną (68 l.).

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