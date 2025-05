Tegoroczna Eurowizja jeszcze nie rozpoczęła się na dobre, a już wzbudza wielkie emocje. Najwięcej zamieszania w ostatnim czasie wywołał nietuzinkowy strój Justyny Steczkowskiej. Gwiazda pojawiła się w Bazylei w czerwonej kreacji. Gorset, który ją opinał, prezentował się doskonale. Justyna wraz ze swoją grupą taneczną przeszła po turkusowym dywanie, przyciągając spojrzenia fotoreporterów i fanów z całej Europy. Niestety jej kreacja nie była aż tak wyjątkowa jak mogłoby się wydawać!

Steczkowska zgapiła kreację od Adamskiej

Justyna Steczkowska zaprezentowała się w spektakularnej czerwonej sukni z gorsetem imitującym nagie ciało, który doskonale podkreślał jej sylwetkę i dodał całości teatralnego charakteru. Stylizacja, choć odważna, została przyjęta z entuzjazmem – Justyna potrafi bowiem łączyć modową ekstrawagancję z elegancją. Jej wejście na turkusowy dywan było jednym z najbardziej komentowanych momentów tego wydarzenia.

Czerwony gorsetowy element przyciągnął uwagę, my jednak dostrzegliśmy podobieństwo do kreacji Aleksandry Adamskiej z niedawnej gali "Top Seriale". Tamten projekt, choć utrzymany w innej kolorystyce, także wzbudził ogromne emocje. To dowód na to, że ten sam motyw może wyglądać zupełnie inaczej w zależności od osobowości, sposobu noszenia, a także okazji.

Kiedy Steczkowska będzie na Eurowizji 2025?

Justyna Steczkowska zaprezentuje się na scenie Eurowizji 2025 już we wtorek, 13 maja 2025 roku, podczas pierwszego półfinału w Bazylei. Polska wokalistka wystąpi jako druga w kolejności, prezentując utwór "Gaja". Emisja wydarzenia rozpocznie się o godzinie 21:00 i będzie dostępna w TVP1 oraz online na platformie TVP VOD. Dla Steczkowskiej to powrót na eurowizyjną scenę po 30 latach - poprzednio reprezentowała nasz kraj w 1995 roku. Jej tegoroczny występ zapowiadany jest jako widowiskowy i dopracowany w najmniejszych detalach! Ciekawe, czy rzeczywiście tak będzie...

